Донна Векич: У Рыбакиной лучшая подача в женском туре

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала свою победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной. Соперницы провели между собой матч второго круга на турнире в Берлине (Германия), сообщает Zakon.kz.

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На послематчевой пресс-конференции Донна Векич призналась, что обыграть третью ракетку мира ей было нелегко. Векич, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, одержала победу со счетом 6:7, 6:3, 6:4. Теннисистка из Хорватии отметила сильную подачу Рыбакиной. По ходу встречи представительница Казахстана подала на вылет 15 раз.

Фото: Twitter/WTA

"Я действительно счастлива не только победить Рыбакину, но и выйти в четвертьфинал турнира. В этой игре Елена подавала невероятно. Я думаю, у Рыбакиной лучшая подача в женском туре. Она подавала действительно мощно. Мне было сложно отыгрывать подачу Елены, но я действовала агрессивно и мне почти каждый раз везло". Донна Векич

Таким образом, Донна Векич прервала победную серию Рыбакиной на травяных кортах, которая состояла из восьми игр. Теперь лидер женской сборной Казахстана сыграет на турнире WTA 500 в Истбурне, а затем на "Уимблдоне", где ей придется защищать титул чемпионки.