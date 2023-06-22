В ресторане в Китае произошел взрыв, погиб 31 человек

Взрыв газа произошел в ресторане барбекю в Иньчуане, столице Нинся-Хуэйского автономного района Китая. По последним данным, погиб 31 человек, сообщает Zakon.kz.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оказать помощь раненым, а также пересмотреть технику безопасности в точках общепита, сообщает Global Times.

Для расследования несчастного случая создали специальную группу, которая также оказывает медпомощь пострадавшим.

Органы общественной безопасности взяли под контроль девять человек, включая управляющего, акционеров и рабочий персонал. Местные власти временно переселили жителей близлежащих домов, расположенных рядом с рестораном, в близлежащие гостиницы.

Взрыв произошел примерно в 20:40 на оживленной улице в районе Синцин города Иньчуань из-за утечки сжиженного газа из рабочей зоны ресторана барбекю. Пожар, вызванный взрывом, потушили в 21:20 в среду.

В результате взрыва пострадали 38 человек, из которых 31 человек, по подтвержденным данным, погиб. Семеро раненых, включая одного в критическом состоянии, в настоящее время получают медицинскую помощь.

Двое из семи пострадавших получили ожоги средней степени тяжести, двое – легкой степени тяжести, и двое получили травмы от осколков стекла.

По словам очевидца, сначала взорвался газовый баллон на первом этаже магазина барбекю, затем взорвался газопровод на втором этаже, и взорвалась лестница между этажами.

Согласно записям службы общественной безопасности и пожарной охраны, сотрудник ресторана, позвонивший по телефону "119", сказал, что примерно за час до взрыва почувствовал запах утечки газа и обнаружил, что сломан клапан баллона со сжиженным газом, поэтому менеджер магазина отправился покупать новый клапан. Взрыв произошел в процессе замены клапана после возвращения менеджера.