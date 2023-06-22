Только на бумаге: в акимате ответили на заявление Годуновой об Аркалыкской ТЭЦ

22 июня в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области ответили на заявление председателя Высшей аудиторской палаты РК Натальи Годуновой о том, что Аркалыкскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию только на бумаге, сообщает Zakon.kz.

21 июня на пленарном заседании в Мажилисе Наталья Годунова заявила, что "Аркалыкская ТЭЦ введена в эксплуатацию только на бумаге". Этот факт возмутил спикера Мажилиса Ерлана Кошанова. По его информации, у Аркалыкской ТЭЦ не было паспорта готовности. Он отметил, что лично ездил в Аркалык, где всю зиму были проблемы.

"26 декабря 2019 года заключен договор с подрядной организацией ТОО "Азияэнергопроектмонтаж" на проведение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция системы теплоснабжения г. Аркалык" СМР на сумму 7,4 млрд тенге. 29 декабря 2021 года объект введен в эксплуатацию. Все виды работ подрядной организации, предусмотренные проектом, завершены в полном объеме". Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области

После, как отметили в управлении, был заключен договор на проведение пусконаладочных работ.

"Завершение пусконаладочных работ планировалось в 2022 году. Однако в связи с дополнительными неучтенными работами в проекте договор был продлен до 1 ноября 2023 года". Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области

В ведомстве заверили, что все дефекты при проведении пусконаладочных работ, выявленные контролирующими органами и экспертными организациями, устранены в полном объеме за счет средств подрядной организации.

"В июле текущего года планируется провести запуск котлов для испытания работы турбоагрегата, который был установлен в 2020 году мощностью 2,5 МВт для покрытия собственных нужд". Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области

В целом, как подчеркнули в управлении, отопительный сезон 2022-2023 годов прошел в штатном режиме.

"На новой ТЭЦ (уголь) работали водогрейные котлы, паровые котлы периодически приостанавливали в рамках пусконаладочных работ. В сентябре текущего года планируется получить паспорт готовности на новый теплоисточник на предстоящий отопительный сезон (уголь)". Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области

Также в ведомстве отметили, что строительство новой ТЭЦ на угольном топливе позволило снизить затраты на приобретение топлива в несколько раз.