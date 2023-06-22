В Павлодар снова завезли корь из Алматы

Двое детей из Павлодарской области заболели корью. Как сообщили в региональном департаменте санитарно-санэпидемиологического контроля, расследование показало, что заразились они в Алматы. После южной столицы отправились в Караганду, где болезнь уже проявилась, сообщает Zakon.kz.

Ранее подобное уже случалось – тогда корью в Алматы заразился один павлодарский ребенок.



При этом врачей начинает беспокоить отношение родителей к прививкам. Хотя привитость в регионе составляет 95%, но есть рост отказов.

"Ситуация у нас напряженная и связана она с тем, что растет число отказов от вакцинации, в том числе, от кори", – сообщила руководитель отдела эпидконтроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента Гульмира Кульмагамбетова корреспонденту Zakon.kz.

С начала года зафиксировано 760 отказов от прививок против кори детей и подростков в возрасте от 1 года до 17 лет, однако позже в 184 случаях из них родители все-таки согласились на прививку.

"Сегодня есть ребенок с подозрением на корь, еще двое павлодарских детей заболели в Караганде. Все это вызывает тревогу, так как может вызвать дальнейшее распространение. Так как корь – это одно из самых контагиозных заболеваний, уровень приближается к натуральной оспе", – дополнила Гульмира Кульмагамбетова.

По данным департамента, за 5 месяцев 2023 года вакцинировано против кори всего 5088 человек, ревакцинировано – 6396.