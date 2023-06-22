В МВД пообещали разобраться, почему уличных музыкантов разгоняют с набережной Астаны

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в кулуарах Сената 20 июня пообещал разобраться с тем, что полицейские периодически пытаются запретить музыкантам играть на набережной в Астане, но в то же время рядом процветает незаконная торговля, сообщает Zakon.kz.

Музыкантов обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, в то время как там же процветает стихийная торговля. Журналисты отметили, что за рубежом музыканты являются украшением любой набережной.

"Сразу отмечу, что за границей я не был. Кроме Турции, один раз. А что касается музыкантов, я считаю это неправильно (что их разгоняют. – Прим. ред.). Возможно, их разгоняли, если на них кто-то жаловался. Может, кто-то рядом живет, громко поют, есть взрослые люди, кто отдыхает, если мешает. Может, поступали жалобы или заявления, и поэтому принимали какие-то меры. Давайте я изучу этот вопрос, и вы можете ко мне дополнительно обратиться, и я дам вам ответ. Именно по факту, когда это было, в каких случаях. Я изучу и вам доложу". Кайсар Султанбаев

Осуждали зачистку уличных музыкантов и в Алматы. Алматинцы выражали негодование насчет решения полицейских штрафовать их. Общественность уверена, что музыканты, большую часть которых составляют студенты, не представляют никакой опасности, а наоборот, являются колоритным украшением города.