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Поклонники нашли сходство Аллы Пугачевой с ее дочерью

Алла Пугачева сходство Кристина Орбакайте Фото: Instagram/alla_orfei
Сходство народной артистки СССР Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной Орбакайте обсуждают пользователи Сети, сообщает Zakon.kz.

Эстрадная певица опубликовала коллаж, собранный из архивных фотографий, на странице в Instagram 22 июня 2023 года.

"Похожи?" – обратилась с вопросом к подписчикам Пугачева.

Комментаторы незамедлительно отреагировали на публикацию и отметили удивительное сходство мамы с дочкой:

  • Когда Кристина была девочкой, казалось, что вы совсем разные. А с возрастом я улавливаю сходство все больше и больше.
  • Невероятно красивые, талантливые мама и дочь.
  • С возрастом Кристина становится похожа все больше на свою маму. И это замечательно!
  • Очень похожи! Красивые, мудрые, глубокие.
  • Очень похожи! Прям как одно лицо! Красоточки, что мама, что доча!
  • Мамина дочь! Прелесть!

Кристина Орбакайте – старшая дочка Пугачевой. Родилась 25 мая 1971 года в Москве.

В марте 2023 года сообщалось, что дача Аллы Пугачевой в Подмосковье выставлена на продажу. Процедурой занялся нынешний владелец жилья, внук певицы Никита Пресняков. В мае стало известно, что от Пугачевой требуют вернуть долг за участок.

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