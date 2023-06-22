Ерболат Досаев о случаях ВИЧ в Алматы: Все должны нести ответственность
Как
отметил Ерболат Досаев, пока идет расследование. Аким заверил, что по его итогам виновные понесут
ответственность.
"Соответственно, как положено, есть руководители клиники, есть в Управлении общественного здравоохранения города, соответственное решение примем. Давайте дождемся итогов расследования и потом уже решение будет принято. Минздрав, как вам было сообщено, на особом контроле держит этот вопрос". Ерболат Досаев
Аким уточнил, что контроль в этой части за прошедшие годы был значительно усилен.
"В соответствии с регламентом через 30 дней все сдают в обязательном порядке соответствующие тесты. Два человека так было выявлено сначала, дополнительно со 2 по 13 июня городской центр СПИДа провел соответствующую работу, был выявлен еще один случай. Материалы передали в ДСЭК МЗ РК по Алматы, плюс главный санврач подключился. Комиссия работает. Позавчера были опубликованы промежуточные результаты. Работа продолжается, по итогам будет сказано". Ерболат Досаев
В бытность его министром здравоохранения 17 лет назад в Шымкенте произошло заражение детей ВИЧ, после чего Ерболат Досаев принял решение покинуть пост главы ведомства.
"Прошло 17 лет, мне продолжают временами задавать этот вопрос. Я свою ответственность в 2006 году принял как руководитель отрасли. Я думаю, что показал себя человеком ответственным. Эти вопросы здесь связаны с теми случаями, которые мы выявили сами, хотя и в Шымкенте было своевременно Минздравом выявлено. Я могу это сказать по прошествии лет. Работа продолжается". Ерболат Досаев
В целом, по его данным, количество ВИЧ-инфицированных увеличивается.
"На самом деле работа продолжается, вопрос ответственности. В целом, за 2021-2022 годы количество ВИЧ-инфицированных выросло. 82% – через половой путь, остальное – через употребление наркотических средств. Вопрос – это пришло в клинику или через саму клинику – комиссия разбирается. Вопрос не в устранении или увольнении, все должны ответственность нести на своих рабочих местах". Ерболат Досаев.
О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом, стало известно 14 июня 2023 года. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследовали доноров, медработников и контактных лиц. Но новых фактов выявлено не было.
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