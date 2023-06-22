Ерболат Досаев о случаях ВИЧ в Алматы: Все должны нести ответственность

На брифинге в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал текущую ситуацию с выявленными тремя случаями с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Ерболат Досаев, пока идет расследование. Аким заверил, что по его итогам виновные понесут ответственность.



"Соответственно, как положено, есть руководители клиники, есть в Управлении общественного здравоохранения города, соответственное решение примем. Давайте дождемся итогов расследования и потом уже решение будет принято. Минздрав, как вам было сообщено, на особом контроле держит этот вопрос". Ерболат Досаев

Аким уточнил, что контроль в этой части за прошедшие годы был значительно усилен.

"В соответствии с регламентом через 30 дней все сдают в обязательном порядке соответствующие тесты. Два человека так было выявлено сначала, дополнительно со 2 по 13 июня городской центр СПИДа провел соответствующую работу, был выявлен еще один случай. Материалы передали в ДСЭК МЗ РК по Алматы, плюс главный санврач подключился. Комиссия работает. Позавчера были опубликованы промежуточные результаты. Работа продолжается, по итогам будет сказано". Ерболат Досаев

В бытность его министром здравоохранения 17 лет назад в Шымкенте произошло заражение детей ВИЧ, после чего Ерболат Досаев принял решение покинуть пост главы ведомства.

"Прошло 17 лет, мне продолжают временами задавать этот вопрос. Я свою ответственность в 2006 году принял как руководитель отрасли. Я думаю, что показал себя человеком ответственным. Эти вопросы здесь связаны с теми случаями, которые мы выявили сами, хотя и в Шымкенте было своевременно Минздравом выявлено. Я могу это сказать по прошествии лет. Работа продолжается". Ерболат Досаев

В целом, по его данным, количество ВИЧ-инфицированных увеличивается.

"На самом деле работа продолжается, вопрос ответственности. В целом, за 2021-2022 годы количество ВИЧ-инфицированных выросло. 82% – через половой путь, остальное – через употребление наркотических средств. Вопрос – это пришло в клинику или через саму клинику – комиссия разбирается. Вопрос не в устранении или увольнении, все должны ответственность нести на своих рабочих местах". Ерболат Досаев.

О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом, стало известно 14 июня 2023 года. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследовали доноров, медработников и контактных лиц. Но новых фактов выявлено не было.

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20 июня в Минздраве рассказали о ходе эпидемиологического расследования по выявленным случаям ВИЧ-инфекции в ЦГКБ Алматы. В ходе расследования установлено, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

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21 июня жительница Медеуского района спросила у акима Алматы Ерболата Досаева, почему до сих пор руководитель городского управления общественного здравоохранения и руководство ЦГКБ находятся на местах во время проведения расследования по факту выявления пациентов с ВИЧ. По его словам, для того, чтобы снять кого-то с должности, нужно сначала разобраться, откуда все пошло – где был источник заражения.