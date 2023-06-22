Обзор по крипторынку: Быки удерживают позиции

Еще одним драйвером роста стала новость о том, что другие инвестфонды – Fidelity, Citadel Securities и Charles Schwab – запускают криптобиржу EDX Markets, работающую на тех же принципах, что и в фондовом рынке: биржа не будет владеть средствами клиентов, выступая посреднической платформой для сопоставления заявок и создавая тем самым дополнительную ликвидность и приток капитала в крипторынок.





Другим обстоятельством, повлиявшим на рост стоимости главной криптовалюты, стало снижение индекса доллара США (DXY). Исторически, когда DXY сокращается, растет интерес к рисковым активам.





Удержится ли ВТС на нынешней отметке?





Согласно мнению экспертов рынка, есть вероятность коррекции стоимости. Возможно снижение курса биткоина до 28 тыс. долларов и закрепление на этой позиции. Однако сейчас макроэкономическая ситуация складывается в пользу быков.