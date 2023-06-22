Обзор по крипторынку: Быки удерживают позиции
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В настоящее время бычий тренд явно доминирует. Курс биткоина (BTC) в середине недели поднялся выше 30 тыс. долларов. Zakon.kz проанализировал, как будут развиваться события на рынке в краткосрочной перспективе. Пока прогноз по BTC – рост до 35-40 тыс. долларов.
Утром 22 июня курс биткоина поднялся до 30 288 долларов. Рынок "выстрелил" вверх, когда сработал накопленный эффект позитивных новостных факторов – от договоренностей SEC и BinanceUS до открытия новых криптовалютных бирж.
К слову, согласно договоренностям между SEC и Binance, американский офис биржи обязуется предоставить полную информацию о своих операционных расходах, в то время как сотрудники глобальной платформы будут лишены доступа к приватным ключам кошельков и другим инструментам BinanceUS. Данное соглашение было заключено в ответ на судебное распоряжение от 14 июня, которое предписывало SEC и BinanceUS найти компромисс для защиты клиентских активов.
Капитализация криптовалютного рынка выросла до 1,138 трлн долларов. Доля BTC составила 49,5%, доля ETH – 19,2%.
Фото: myfin.by
По мнению экспертной среды, основной катализатор роста – это увеличение интереса институциональных инвесторов к биткоину со стороны таких компаний, как BlackRock и Fidelity Investments, которые подают заявку на запуск спотового биткоин-ETF.
Цена биткоина начала расти после того, как 15 июня BlackRock подала заявку на спотовый ETF BTC в США. И хотя BlackRock не первая подала заявку в SEC, все же она крупнейшая компания, которая это сделала. Такие активы, как Ether, Cardano и Solana, также показали рост.
Еще одним драйвером роста стала новость о том, что другие инвестфонды – Fidelity, Citadel Securities и Charles Schwab – запускают криптобиржу EDX Markets, работающую на тех же принципах, что и в фондовом рынке: биржа не будет владеть средствами клиентов, выступая посреднической платформой для сопоставления заявок и создавая тем самым дополнительную ликвидность и приток капитала в крипторынок.
Другим обстоятельством, повлиявшим на рост стоимости главной криптовалюты, стало снижение индекса доллара США (DXY). Исторически, когда DXY сокращается, растет интерес к рисковым активам.
Удержится ли ВТС на нынешней отметке?
Согласно мнению экспертов рынка, есть вероятность коррекции стоимости. Возможно снижение курса биткоина до 28 тыс. долларов и закрепление на этой позиции. Однако сейчас макроэкономическая ситуация складывается в пользу быков.
Пока прогнозы довольно оптимистичные. Более того, некоторые аналитики предполагают, что при существующих тенденциях на крипторынке можно ожидать дальнейшего роста биткоина до 35-40 тыс. в течение следующих месяцев и возвращение к 60-70 тыс. к концу текущего года.
Отметим, что после недельного роста ВТС снова сотворил сенсацию – его курс на американском сегменте рынка крупнейшей по объему торговли цифровыми активами криптобиржи Binance в моменте превысил 138 тыс. долларов.
Это почти в четыре раза выше актуальной рыночной цены и в два раза выше исторического максимума курса биткоина конца 2021 года. Такой резкий, хоть и секундный скачок свидетельствует об объемах сделки с биткоином.
Впрочем, часто, как показывает практика, такие ситуации (flash crash) могут быть предвестниками падения с последующим непредсказуемым темпом восстановления.
Крипта все ближе к казахстанцам
На казахстанском рынке криптовалют тоже положительные новости. На днях крупнейшая криптовалютная биржа Binance запустила локальную платформу цифровых активов в Казахстане, которая оперирует на основе лицензии Международного финансового центра Астана.
Теперь казахстанским пользователям доступны покупка и продажа криптовалют с использованием фиатного баланса, спотовая торговля и конвертация.
В последние годы в целях обеспечения нормативно-правовой базы торговли цифровыми активами реализуется проект по взаимодействию МФЦА, криптовалютных бирж и банков второго уровня, Национального банка Казахстана, Агентства по финансовому мониторингу, а также Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, который показывает положительные результаты.
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