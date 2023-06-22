Казахстан и Азербайджан планируют довести товарооборот до миллиарда долларов

В рамках официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан состоялась его встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства передал теплые слова приветствия президента РК Касым-Жомарта Токаева и обозначил высокую значимость отмечаемого в этом году 100-летнего юбилея Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Фото: primeminister.kz

"В соответствии с поставленной перед нами задачей по доведению товарооборота до 1 млрд долларов мы совместно с правительством Азербайджана работаем над расширением торгово-экономических отношений", – отметил Алихан Смаилов.

Со своей стороны Ильхам Алиев выразил уверенность, что официальный визит премьер-министра РК в Азербайджан будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений между двумя странами.

Фото: primeminister.kz

"Повестка нашего сотрудничества достаточно обширна, расширяется из года в год. Я рад, что договоренности, которые были приняты на уровне президентов, реализуются. Это говорит о том, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне. Вместе с тем у нас имеется огромный потенциал для их дальнейшего развития. Реализация мер, о которых мы договорились, будет вносить вклад в увеличение товарооборота и создаст дополнительные возможности для бизнеса, для реализации еще более масштабных проектов в энергетике, транспорте и других отраслях", – сказал Ильхам Алиев.

Азербайджан – важнейший торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 40% и превысил 460 млн долларов. По итогам четырех месяцев текущего года взаимная торговля составила 185 млн долларов, увеличившись также на 40%.

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан 21 июня. В аэропорту Баку главу правительства Казахстана встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и чрезвычайный и полномочный посол РК в АР Алим Байель.