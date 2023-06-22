В Японии жертвы стерилизации добиваются компенсаций

В период с 1948 по 1996 год около 16 500 человек прооперировали без их согласия в соответствии с законом о евгенике, сообщает Zakon.kz.

Участники кампании в Японии гневно отреагировали на правительственный отчет, в котором говорится, что среди тысяч людей, подвергшихся насильственной стерилизации в соответствии с законом о евгенике, который был отменен только в 1990-х годах, были дети в возрасте девяти лет, сообщает The Guardian.



В докладе на 1400 страницах, представленном парламенту на этой неделе, подробно описывается, как в период с 1948 по 1996 год около 16 500 человек прооперировали без их согласия в соответствии с законом, целью которого было "предотвратить рождение некачественных потомков... и защитить жизнь и здоровье матери". Большинство жертв были женщинами.

8000 человек дали свое согласие возможно под давлением. Почти 60 тыс. женщин сделали аборты из-за наследственных заболеваний.

В докладе говорится, что стерилизации подверглись два девятилетних ребенка – мальчик и девочка.

Длительная кампания жертв за возмещение ущерба подчеркнула жестокое обращение японского государства с людьми с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями в период после Второй мировой войны.

В 2019 году депутаты приняли закон, предлагающий каждой жертве государственную компенсацию в размере 3,2 млн иен (10 млн тенге). Эта сумма, по мнению участников кампании, не отражает тех страданий, которые пережили жертвы.

Срок подачи заявления на выплату истекает в апреле 2024 года, но на сегодняшний день только 1049 человек получили эту сумму. Жертвы программы стерилизации десятилетиями добивались возмещения финансового ущерба и признания физических и душевных страданий, которые они перенесли.

На данный момент четыре суда присудили возмещение ущерба жертвам, но другие суды встали на сторону правительства, заявив, что истек 20-летний срок давности.

Адвокаты утверждали, что жертвы узнали о характере своей операции слишком поздно, чтобы уложиться в установленный законом срок для обращения за возмещением ущерба.



В Германии и Швеции действовали аналогичные меры, но с тех пор они принесли извинения жертвам и выплатили компенсации. Законы обеих стран были отменены за несколько десятилетий до того, как это сделала Япония.

Ранее в июне высокий суд отклонил требования о возмещении ущерба от двух женщин, включая Джунко Иидзука, которой было 16 лет, когда ее отвезли в клинику на северо-востоке Японии и заставили сделать загадочную операцию. Она позже узнала, что эта операция лишила ее возможности иметь детей.

"Евгеническая операция лишила меня всех моих скромных мечтаний о счастливом браке и детях. Как только я сказала своему мужу, которому доверяла, что перенесла операцию и не могу иметь детей, он бросил меня и потребовал развода. Я стала психически больной и не могла работать. У меня диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Операция по евгенике перевернула мою жизнь". 77-летняя Джунко Иидзука

После публикации отчета главный секретарь Кабинета министров Хироказу Мацуно заявил, что правительство "искренне размышляет и приносит глубокие извинения" за "огромную боль", которую испытали жертвы принудительной стерилизации.



В докладе отмечается, что стерилизация в соответствии с ныне не действующим законом о евгенике, который позволял властям проводить эту процедуру для людей с умственной отсталостью, психическими заболеваниями или наследственными расстройствами, чтобы предотвратить рождение "неполноценных" детей, была обязательным условием для приема в некоторые социальные учреждения или для вступления в брак.

Адвокат Кодзи Ниисато, представляющий интересы жертв, похвалил доклад за раскрытие всего ужаса принудительной стерилизации, но сказал, что он оставляет важные вопросы без ответа.

"Доклад не раскрывает, почему был создан этот закон, почему потребовалось 48 лет, чтобы внести в него поправки, и почему жертвы так и не получили компенсацию". Кодзи Ниисато

Иидзука, которая будет обжаловать решение по ее делу о компенсации, сказала, что она все еще страдает от травмы даже спустя 60 лет после стерилизации без ее согласия.