Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Досаев высказался об амбициях по поводу поста премьер-министра

Казахстан Алматы пост слухи премьер Фото: СЦК
Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК прокомментировал периодически появляющиеся слухи о его кандидатуре на пост следующего премьер-министра Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил градоначальник, акимом он работает всего год и пять месяцев. На его взгляд, этот срок достаточно маленький.

"Считаю, для акима это малый период. Я провел большую подготовительную работу по подготовке проектов, по его развитию и очень желаю продолжить эту работу. Я работаю акимом в своем родном городе, и это для меня уникальный шанс что-то сделать. Поэтому, когда вы говорите про то, думаю ли я про какие-то амбиции, некогда мне думать. Работы слишком много у меня, такая активная жизнь у акимата и у меня лично, и ворох проблем, которые мы решаем".  Ерболат Досаев

Он подчеркнул, что сосредоточен исключительно на работе в городе Алматы. 

"Хочу сказать, как бы амбициозно не было, почему программа развития Алматы была сделана на 2023-2025 годы – это первая фаза и среднесрочные планы до 2030 года. Если до конца 2025 года я смогу реализовать часть планов, то это будет некий каркас будущего развития Алматы. Это минимальный период, который необходим акиму, чтобы можно было реализовать планы, а дальше как примут решение". Ерболат Досаев

Также на брифинге аким сообщил, что в настоящее время подготовлены предложения, согласно которым в закон "Об особом статусе Алматы" будут внесены поправки, разрешающие проверки автомобилей на соответствие экостандарту.

Читайте также

Власти Алматы предлагают проверять автомобили на соответствие экостандартам

Ерболат Досаев о случаях ВИЧ в Алматы: Все должны нести ответственность

Только на бумаге: в акимате ответили на заявление Годуновой об Аркалыкской ТЭЦ

Оксана Скибан
Досаев Ерболат Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
певец
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
СпецЦОНы переводят на усиленный режим, чтобы успеть до завершения легализации
СпецЦОНы переводят на усиленный режим
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления