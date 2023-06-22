Досаев высказался об амбициях по поводу поста премьер-министра

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК прокомментировал периодически появляющиеся слухи о его кандидатуре на пост следующего премьер-министра Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил градоначальник, акимом он работает всего год и пять месяцев. На его взгляд, этот срок достаточно маленький.

"Считаю, для акима это малый период. Я провел большую подготовительную работу по подготовке проектов, по его развитию и очень желаю продолжить эту работу. Я работаю акимом в своем родном городе, и это для меня уникальный шанс что-то сделать. Поэтому, когда вы говорите про то, думаю ли я про какие-то амбиции, некогда мне думать. Работы слишком много у меня, такая активная жизнь у акимата и у меня лично, и ворох проблем, которые мы решаем". Ерболат Досаев

Он подчеркнул, что сосредоточен исключительно на работе в городе Алматы.

"Хочу сказать, как бы амбициозно не было, почему программа развития Алматы была сделана на 2023-2025 годы – это первая фаза и среднесрочные планы до 2030 года. Если до конца 2025 года я смогу реализовать часть планов, то это будет некий каркас будущего развития Алматы. Это минимальный период, который необходим акиму, чтобы можно было реализовать планы, а дальше как примут решение". Ерболат Досаев

Также на брифинге аким сообщил, что в настоящее время подготовлены предложения, согласно которым в закон "Об особом статусе Алматы" будут внесены поправки, разрешающие проверки автомобилей на соответствие экостандарту.