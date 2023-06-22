Поиски субмарины у Титаника: судьба пассажиров может зависеть от одного человека

Поль-Анри Наржоле принял участие в 35 погружениях к затонувшему судну и справился с непростой ситуацией во время посещения обломков Титаника в 2010 году, сообщает Zakon.kz.

Если подводный аппарат, пропавший в ледяных морях Северной Атлантики, все еще цел, судьба пяти человек, находившихся в нем, может зависеть от одного члена экипажа – опытного моряка из Франции Поля-Анри Наржоле, сообщает Sky News.



Наржоле знает море – 77-летний моряк провел два десятилетия во французском флоте, служил водолазом-глубоководником, сапером и пилотом подводной лодки. Он также знает "Титаник" – возможно, лучше, чем кто-либо другой на Земле. Он участвовал примерно в 35 погружениях к месту гибели пассажирского лайнера.

У знаменитого мореплавателя много друзей и поклонников, среди которых моряк по имени Жозе Пауло Виера да Силва.

Португальский капитан, который более 30 лет управлял нефтяными танкерами и торговыми судами, хорошо знаком с Наржоле.

"Видно, что он очень опытный. Когда он проводит миссии в море, у него не возникает проблем, и я верю, что он станет одним из решений в этой ситуации". Жозе Пауло Виера да Силва

Да Силва был капитаном судна снабжения, которое доставило Наржоле и его команду к месту крушения "Титаника" в 2010 году.



Когда француз и его команда достигли "Титаника", они попали в инцидент, который едва не стоил им жизни. Однако да Сильва заявил, что тогда Наржоле сохранил хладнокровие.

"Команда на борту в то время была очень опытной, но подводный аппарат застрял в обломках "Титаника". Пришлось совершить много маневров, чтобы вернуть его обратно на курс. Аппарат застрял в обломках - это было самое страшное, и все боялись, что мы их потеряем". Жозе Пауло Виера да Силва

Чтобы пережить такое испытание, нужен особенный человек. Капитан да Силва заявил, что если кто и может справиться с этим, так это Поль-Анри Наржоле.

На борту пропавшей подлодки находятся пять человек, включая британского миллиардера Хамиша Хардинга.