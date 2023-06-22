По каким правилам в Казахстане будут признавать документы об образовании

Министр науки и высшего образования РК приказом от 12 июня 2023 года утвердил Правила признания документов об образовании, сообщает Zakon.kz.

Признанию подлежат документы о высшем и послевузовском образовании физических лиц, получивших образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях в том числе их филиалах, а также в научных центрах и лабораториях.

Признание документов об образовании осуществляется путем установления подлинности документа об образовании, установления наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи, проведения экспертной оценки при необходимости.

Для признания документов об образовании необходимо направить заявление с приложением документов через веб-портал "электронного правительства" либо через Государственную корпорацию.

При поступлении полного пакета документов на признание легализованных или апостилированных документов об образовании через портал либо Государственную корпорацию:

сотрудник канцелярии услугодателя в день поступления регистрирует заявление и перенаправляет его курирующему заместителю руководителя, который определяет ответственного сотрудника в течение одного рабочего дня;

ответственный сотрудник услугодателя в течение восьми рабочих дней проводит процедуру признания документов об образовании в соответствии с международными договорами (соглашениями) по вопросам признания документов об образовании, имеющими юридическую силу на территории РК.

При поступлении документов о религиозном образовании ответственный сотрудник услугодателя привлекает специалистов соответствующей отрасли.

При отсутствии международных договоров проводит процедуру признания путем экспертной оценки документа об образовании на соответствие требованиям законодательства РК, при необходимости привлекает специалистов соответствующих отраслей.

На основании признания/экспертной оценки ответственного сотрудника услугодателя в течение двух рабочих дней издается приказ о признании документа об образовании, либо дается мотивированный ответ об отказе в оказании госуслуги.

При этом документы об образовании, выданные организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО), входящими в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более из них (мировой рейтинг лучших университетов мира Квакарелли Саймондс (QS World University Rankings, КьюЭс Ворлд Юниверсити Ранкинг), академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities, Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс (Times Higher Education World University Rankings, Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг), признаются только путем установления подлинности документа об образовании.

Процедуру признания документов об образовании не проходят следующие лица:

обладатели международной стипендии "Болашак";

обладатели документов об образовании организаций образования стран, подписавших следующие международные договоры (соглашения), освобождающие от признания:

1) Соглашение СНГ "О сотрудничестве в области образования" от 15 мая 1992 года;

2) Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

3) Соглашение между правительством РК и правительством РФ о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова от 9 ноября 2017 года.

Документы об образовании стран, подписавших международные договора (соглашения) о взаимном признании, признаются в следующем порядке:

установление подлинности документа об образовании, если документ об образовании не легализован или не апостилирован;

установление наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи.

Признание документов об образовании стран, подписавших международные договора (соглашения) о взаимном признании осуществляется на основании выдачи услугодателем удостоверения.

При отсутствии международных договоров о взаимном признании документы об образовании признаются с проведением экспертной оценки в следующем порядке:

установление подлинности документа об образовании, если документ об образовании не легализован или не апостилирован;

установление наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи;

оценка уровня образования или квалификации;

оценка периодов обучения;

оценка сроков и формы обучения;

определение равноценности академических или профессиональных прав, предоставляемых обладателю документа об образовании в государстве, в котором выдан этот документ, правам, которые предоставляются соответствующим документам об образовании установленного образца в РК;

определение наличия дополнительного образования (при выявлении различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения);

определение наличия практических навыков и опыта работы по специальности или образовательной программе (при выявлении различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения).

При проведении экспертной оценки и выявления различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения признание документа об образовании проводится с учетом документов, подтверждающих обучение и получение дополнительного образования, наличие практических навыков и опыта работы по заявленной специальности или образовательной программе свыше 5 лет.

Если в документе об образовании, выданном зарубежной организацией образования, научным центром или лабораториями указываются квалификации, отсутствующие в классификаторах направлений подготовки кадров или квалификации, специальности по уровням образования РК, установление соответствия содержания образования проводится по родственному направлению подготовки кадров или квалификации, специальности.

Удостоверение о признании или мотивированный ответ об отказе в оказании госуслуги выдается через Государственную корпорацию лично заявителю или третьему лицу по нотариальной удостоверенной доверенности либо направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или уполномоченного лица услугодателя.

Правила также определяют порядок признания документов о присуждении ученой степени и выдачи дубликатов удостоверений о признании документов о высшем и послевузовском образовании.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2023 года.