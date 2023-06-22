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Курс доллара практически не изменился на торгах 22 июня

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,62 тенге (+0,09) тенге, передает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями 22 и 23 июня 2023 года в Китайской Народной Республике.

Курс евро установлен нацбанком в 488,38 тенге, рубля – 5,32 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-449,5 тенге, евро – по 491-495 тенге, российские рубли – по 5,21-5,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 июня.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 0,54%, до 76,7 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на WTI снизилась на 0,51%, до 72,16 доллара за баррель.


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Лариса Черненко
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