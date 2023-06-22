ФК "Кайрат" не передадут в коммунальную собственность

Ерболат Досаев на брифинге "О социально-экономическом развитии города Алматы" рассказал, что футбольный клуб "Кайрат" не передадут в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ФК "Кайрат" на самом деле достояние города. Старейший футбольный клуб страны.

"Пока в коммунальную собственность клуб не передается. Других решений не было. От собственника заявлений и просьб не поступало. Со стороны города остается ежегодное финансирование детско-юношеской школы "Кайрат", которой мы выделяем средства. Сам клуб продолжает жить и развиваться. И участвовать в чемпионате Казахстана", – сказал аким Алматы.

Также Ерболат Досаев добавил, что если будет вопрос о нехватке финансирования и другие вопросы, то будут это рассматривать в установленном законодательном порядке.

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