ФК "Кайрат" не передадут в коммунальную собственность
Фото: ФК "Кайрат"
Ерболат Досаев на брифинге "О социально-экономическом развитии города Алматы" рассказал, что футбольный клуб "Кайрат" не передадут в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что ФК "Кайрат" на самом деле достояние города. Старейший футбольный клуб страны.
"Пока в коммунальную собственность клуб не передается. Других решений не было. От собственника заявлений и просьб не поступало. Со стороны города остается ежегодное финансирование детско-юношеской школы "Кайрат", которой мы выделяем средства. Сам клуб продолжает жить и развиваться. И участвовать в чемпионате Казахстана", – сказал аким Алматы.
Также Ерболат Досаев добавил, что если будет вопрос о нехватке финансирования и другие вопросы, то будут это рассматривать в установленном законодательном порядке.
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