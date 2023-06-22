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Казахстанцы сняли свыше 3,5 трлн тенге из ЕНПФ на покупку жилья и лечение

Казахстанцы сняли свыше 3,5 трлн тенге из ЕНПФ на покупку жилья и лечение Фото: Zakon.kz
Казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июня 2023 года с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 366 484 заявления вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

"На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,2 трлн тенге. Также ЕНПФ исполнено 418 547 заявлений на лечение на общую сумму 339,3 млрд тенге", – говорится в сообщении. 

Отмечается, пенсионные накопления могут быть использованы гражданами неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

Ранее в Нацбанке рассказали, сколько купили валюты для передачи в ЕНПФ.

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Анастасия Стативкина
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