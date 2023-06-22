Объявлены номинанты на звание лучших спортсменов 2023 года
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Среди женщин-спортсменок главными кандидатами в этой борьбе являются лучшая теннисистка мира Ига Швёнтек (Польша), с которой соперничают три представительницы США: горнолыжница Микаэла Шиффрин, футболистка "Портленд Торнс" София Смит и баскетболистка "Лас-Вегас Эйсес" Эйжа Уилсон, передает Hollywoodreporter.
Фото: Instagram/jokicnikolaofficial
В категории лучший спортсмен среди мужчин были номинированы баскетболист Никола Йокич, бейсболист Аарон Джадж, футболист Лионель Месси и игрок НФЛ Патрик Махоумс. В номинации "рекордсмены" особых похвал заслуживают центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и горнолыжница Микаэла Шиффрин. Баскетболист побил рекорд Карима Абдул-Джаббара в NBA, а американская горнолыжница в 87-й раз не имела себе равных на этапах Кубка Мира.
31-я ежегодная церемония вручения премии ESPY Award пройдет 13 июля в Лос-Анджелесе. Победителей определят путем голосования болельщиков, которое продлится до 10 июля.