Объявлены номинанты на звание лучших спортсменов 2023 года

Определены кандидаты на ежегодную премию в области высоких спортивных достижений ESPY Award – 2023 в разных категориях, основными из которых считаются номинация "лучшая спортсменка" и "лучший спортсмен", сообщает Zakon.kz.

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Среди женщин-спортсменок главными кандидатами в этой борьбе являются лучшая теннисистка мира Ига Швёнтек (Польша), с которой соперничают три представительницы США: горнолыжница Микаэла Шиффрин, футболистка "Портленд Торнс" София Смит и баскетболистка "Лас-Вегас Эйсес" Эйжа Уилсон, передает Hollywoodreporter.





Фото: Instagram/jokicnikolaofficial

В категории лучший спортсмен среди мужчин были номинированы баскетболист Никола Йокич, бейсболист Аарон Джадж, футболист Лионель Месси и игрок НФЛ Патрик Махоумс. В номинации "рекордсмены" особых похвал заслуживают центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и горнолыжница Микаэла Шиффрин. Баскетболист побил рекорд Карима Абдул-Джаббара в NBA, а американская горнолыжница в 87-й раз не имела себе равных на этапах Кубка Мира.

31-я ежегодная церемония вручения премии ESPY Award пройдет 13 июля в Лос-Анджелесе. Победителей определят путем голосования болельщиков, которое продлится до 10 июля.