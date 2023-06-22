В огонь и воду: для чего в Костанайской области открываются добровольные пожарные посты

На днях очередной отдельный добровольный пожарный пост из числа селян заступил на боевое дежурство в селе Александровка Костанайской области. За девять лет он стал уже 43-м. Для чего создаются такие добровольческие отряды и насколько они эффективны, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Совместными усилиями

В штате добровольного пожарного формирования ТОО "Александровское" трудятся три человека: один водитель и двое пожарных. Они прошли профессиональную подготовку по специальной программе обучения и получили соответствующие сертификаты.

Свой вклад в создание поста в Александровке внес руководитель местного товарищества Андрей Двуреченский, предоставив отремонтированный просторный бокс и караульную службу из числа работников ТОО. Департамент по чрезвычайным ситуациям области поддержал инициативу руководителя, и передал сельчанам на безвозмездной основе пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗиЛ 130 в исправном состоянии. Также помог в оснащении обмундированием и набором противопожарного оборудования. Кроме того, в комплектацию пожарной автоцистерны для борьбы с природными пожарами низового типа местная администрация выделила три ранцевых огнетушителя и шесть хлопушек.

"Введение в строй нового отдельного депо позволит дополнительно прикрыть от пожаров четыре населенных пункта: Александровку, Енбек, Жуковку и село им. Павлова. Общая численность населения этих сел составляет более 2 тыс. человек и включает 649 дворов, и социально-значимые объекты". Главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Нурхан Кабыкен

По словам сотрудника ДЧС, добровольные пожарные отряды стали открываться в регионе с 2014 года для предупреждения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, а также тушения пожаров в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы. Они создаются местными исполнительными органами, департаментом ЧС и сельхозтоваропроизводителями. Первый пожарный пост появился на территории Аулиекольского района.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

"За девять лет уже создано 43 пожарных поста, которые обеспечивают дополнительной противопожарной защитой 131 село с общей численностью населения более 71тыс. человек. Сначала на основе плана развития области мы разрабатываем план создания пожарных постов в регионе, который затем утверждается акиматом области, а после совместно с местными исполнительными органами создаются пожарные посты". Нурхан Кабыкен

Стоит отметить, что действующие посты открыты на базе ТОО и крестьянских хозяйств, и оснащены пожарной техникой, оборудованием и всем необходимым для решения поставленной перед ними задачи. Они предоставляют собой специальные отапливаемые помещения, обеспеченные телефонной связью и электроэнергией, в которых есть все необходимое как для пожарных – комнаты отдыха и приема пищи, так и для техники – бокс для размещения. Из подразделений ДЧС туда передаются пожарные автомобили АЦ-40 на базе Зил-130 или Газ-66, которые оснащены необходимым противопожарным оборудованием в технически исправном состоянии. А количество пожарных, работающих на каждом посту, зависит от размера обслуживаемой территории. Это может быть два-три человека или даже семь-десять.

"Ежегодно с баланса ГУ "СПиАСР" на баланс местных исполнительных органов на безвозмездной основе передаются основные пожарные автомобили. В текущем году от районных акиматов поступили заявки на четыре единицы автоцистер с необходимым минимумом пожарно-технического вооружения и оборудования для укомплектования создаваемых пожарных постов", – добавил главный специалист управления.

В такие формирования привлекают добровольцев, способных нести нелегкую службу по предупреждению и тушению пожаров. Причем селяне, принятые в пожарные, регистрируются в специальном реестре добровольных пожарных. Каждый из них проходит обучение в так называемой "Школе профессиональной подготовки" в подразделениях ДЧС по специальной программе. Добровольцев обучают не только теории, но и практике борьбы с огнем. И только после сдачи зачетов квалификационной комиссии они получают свидетельства о прохождении первоначальной подготовки по должности. В последующем все затраты на содержание постов и его сотрудников ложатся на плечи руководителей сельхозформирований.

Сохраняя жизнь и имущество селян

"При необходимости специалисты созданных пожарных постов привлекаются для тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы. С начала текущего года добровольные пожарные самостоятельно ликвидировали 9 пожаров, за весь 2022 год – 22, совместно с государственной противопожарной службой в этом году потушили 17 возгораний, а в прошлом – 47", – подчеркнул Кабыкен.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

По словам спасателей, открытие в селах постов позволяет значительно сократить время прибытия пожарного расчета. И для жителей сел, особенно отдаленных от районных центров, где в основном располагаются пожарные части, открытие таких добровольных постов является значимым событием.

"К примеру, несколько лет назад открытие поста в селе Сокол Узункольского района стало важным событием не только для жителей этого населенного пункта, но и соседних сел Сатай, Троебратское и Федоровского сельского округа. Данные населенные пункты находятся в значительной отдаленности от районного центра, и раньше прибытие пожарной машины занимало много времени, что сильно влияло на последствия от возникшего пожара", – пояснил сотрудник ДЧС.

Как признаются селяне, открытие пожарных постов для них – большое и значимое событие. А благодаря работе добровольных отрядов снижается время реагирования на возгорания и возрастает возможность сохранить имущество.