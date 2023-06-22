В Павлодаре подросток неоднократно "минировал" школы

В Павлодаре нашли подростка, который неоднократно рассылал по электронным адресам сообщения о якобы заложенных бомбах в учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба по борьбе с терроризмом, по каждому случаю на указанные адреса направлялись экстренные службы, саперы и кинологи. Сотрудниками полиции производилось оцепление объектов. Информация не подтверждалась.



По результатам оперативно-розыскных мероприятий установили личность несовершеннолетнего. Им оказался ученик 8 класса одной из городских школ, который признался, что совершал такие поступки только ради шутки.

"Теперь в отношении него ведется досудебное дело по ст.273 ч.1 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительной работы в том же размере, либо ограничения свободы до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок", – говорится в сообщении.

Уголовной ответственности за такое преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Ранее школьника из ЗКО осудили за "минирование" вузов и судов.



