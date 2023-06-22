Пристававшего к девочке в лифте мужчину задержали в Астане

Мужчину, пристававшего к маленькой девочке в лифте, задержали. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции, задержанного привлекли к административной ответственности.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. На кадрах распространяемого видео, мужчина, оставшись наедине с ребенком, пытается погладить его ниже спины.

После обращения в полицию, как заявили стражи порядка 22 июня 2023 года, был задержан 40-летний мужчина. Его доставили в УП района "Сарыарка".

"За приставание в общественном месте, а также за нахождение в алкогольном опьянении мужчина привлечен к административной ответственности по статьям 449, 440 КРКоАП". Пресс-слудба ДП Астаны

Также сказано, что от законных представителей ребенка поступило заявление о непринятии мер.

В свою очередь, Департамент полиции Астаны рекомендует родителям быть бдительными, не оставлять малолетних детей без сопровождения взрослых.

19 июня 2023 года сообщалось, что в Экибастузе учителя обвинили в домогательстве к школьнице. Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 123 УК РК "Понуждение к половому сношению".