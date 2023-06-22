Представители рынков Алматы просят правительство продлить сроки модернизации

19 июня в Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили, что рынки, работающие по старым условиям, могут ликвидировать. Однако такое заявление вызвало резонанс среди собственников и работников тех самых рынков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Началось все с того, что на правительственном часе в Мажилисе вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что до конца 2023 года все рынки Астаны, Алматы и Шымкента должны модернизировать. А те, что будут работать по-старому просто ликвидируют.

По его словам, прежде всего речь идет о том, чтобы на этих рынках были созданы необходимые условия, в том числе работали контрольно-кассовые аппараты, соблюдались договоры аренды, не было дополнительных взиманий, начиная от въезда на стоянку и заканчивая выдачей непонятных справок.

Это в буквальном смысле ошарашило работников тех самых рынков, которые в один голос заявляют, что не успеют этого сделать до конца года.

"Потребитель и любой гражданин вправе сам решать пойти ему в торговый центр или на рынок. Аренда на рынке значительно меньше, соответственно, люди с невысокими доходами отдадут предпочтение рынку, так как продукция на рынке дешевле и ему не особо важны условия в процессе покупки необходимой для него вещи. Соответственно, модернизация рынков проводится не в интересах торгующих и потребителе, как это заложил законодатель", – сказал представитель учредителя одного из рынков на "барахолке" Жасулан Ахметов.

Он подчеркнул, что требования Минторговли невозможно выполнить в такие сжатые сроки. То есть фактически рынок должен стать торговым центром, а это требует огромных финансовых вложений.

"Разработанные государственные программы модернизации не предполагают финансирование торговых объектов, оно возлагается на самих владельцев этих рынков, в том числе поиск инвестиций. То есть получается государство требует, но ничем помочь не хочет", – добавил Жасулан Ахметов.

И в случае, если правительство не изменит своего решения, в одночасье тысячи малых предпринимателей лишатся заработка, а в бюджет перестанут поступать налоги.

"Мы не против модернизации рынков и соблюдения законов. Заключен договор генерального подряда, закупаются необходимые стройматериалы. Наш проект модернизации сейчас находится на стадии согласования в госоргане. Модернизация нами будет вестись поэтапно, чтобы учесть интересы наших арендаторов, которым необходимо торговать, чтобы кормить свои семьи. И даже несмотря на отсутствие льготного кредитования, собственники начали проводить модернизацию за счет своих средств, но ввиду сжатых сроков Минторговли буквально хочет ликвидировать наш бизнес. Это и есть помощь нашего государства?" – заключил он.

С его мнением согласна представитель еще одного известного алматинского рынка. Женщина рассказала, что более пяти лет собственники рынка судятся с акиматом Алматы.

"Мы просим продлить срок аренды земли. А по модернизации всем понятно, что никакой рынок не успеет сделать этого физически. Мы просто пришли с одним требованием, чтобы нам продлили срок аренды, а модернизацию рынка мы сделаем своими силами, мы все к этому готовы", – заявила она.

На сегодняшний день в Алматы 54 торговых рынка. По словам председателя "Независимого профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Алматы" Елены Мотькиной, ровно половина из них – 27 – не модернизированы.

"Мы в прошлом году написали письмо акиму Алматы о том, чтобы продлили модернизацию рынков до 2025 года. И на протяжении полугода мы разговаривали с министерством, НПП "Атамекен", но до сегодняшнего дня не получали ответ. И вот буквально в этот понедельник вице-министр торговли и интеграции озвучил срок до конца 2023 года". Елена Мотькина

Поэтому профсоюз также выступает за то, чтобы продлить сроки модернизации торговых рынков и поддержать их субсидирование.

