Машинная возня: что делать, если купили автомобиль, который легализован незаконно

В редакцию обратился Б., ставший жертвой мошеннической схемы. Он купил автомобиль через банк, юридически чистый, без обременений. Спустя месяц захотел переоформить машину, но не смог, поскольку на авто вдруг наложили ограничение. Что делать в такой ситуации, рассказывает Zakon.kz.

Гражданин Б. обратился в полицию и получил на свой запрос ответ из Управления административной полиции ДП Алматы. Оказалось, что автомобиль Toyota RAV4 был завезен из Грузии и поставлен на учет в РК 3 марта 2023 года. При этом первичная регистрация авто была совершена в рамках легализации, объявленной Правительством РК для отдельных категорий ТС, завезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Однако затем в ходе проверки выяснилось, что на самом деле машина была ввезена в РК 22 февраля 2023 года. То есть под акцию не подпадала, а значит, от таможенного оформления не освобождалась. Поэтому на автомобиль и было наложено обременение в виде ограничения.

Ситуация неординарная. Но и не единичная. Ранее Zakon.kz уже опубликовал статью, посвященную этой афере. По инсайдерской информации, жертвами мошенников, противозаконно легализовавших иномарки, стали четыре тысячи человек. Сейчас, как следует из ответа УАП ДП Алматы, идет расследование, число их может вырасти. Но что делать людям, на авто которых наложено обременение? Даже если аферистов найдут и накажут, сам по себе этот факт не снимет обременение.

Что означает обременение, чем оно чревато

Люди, купившие авто, остаются их собственниками, то есть, в соответствии со с статьей 188 Гражданского кодекса РК, владеют, пользуются и распоряжаются имуществом. Но, если есть обременения, то отдельные правомочия осуществлять не могут. Список возможных обременений недвижимого имущества приведен в Законе РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" (в статье 5) и по аналогии закона может распространяться и на имущество движимое, требующее регистрации. В данном случае – транспортное средство.

В ответе УАП ДП Алматы уточняется, что обременение наложено именно в виде ограничения, то есть запрещения. Очевидно, что это – запрещение на распоряжение имуществом, и в частности, на регистрацию ТС. Чтобы поставить ввезенное в РК авто на учет, его прежде надо растаможить. Легализация позволяла миновать эту процедуру для машин, ввезенных до 1 сентября 2022 года. Но поскольку Toyota RAV4, принадлежащая Б., к таковым не относится, то сделка (регистрация) считается ничтожной. Авто по-прежнему де-юре является незарегистрированным и останется таковым, пока не будет растаможено. В этом и состоит упомянутое ограничение.

Итак, что делать?

Вариант "беспечный ездок"

Владелец такой машины, во-первых, может и дальше на ней ездить. Ограничения на пользование нет. Закон РК "О дорожном движении" (статьи 64 и 65) разрешает автомобилям, зарегистрированным в другом государстве (в нашем случае, в Грузии), участвовать в международном движении на территории РК сроком до одного года. Если госграницу автомобиль пересек 22 февраля этого года, то на ней можно будет ездить до 22 февраля 2024 года. Затем ее надо будет вывезти за пределы РК на срок не менее 30 дней – и по новой. Схема кое-что напоминает, не так ли?

Тем не менее она рабочая. Вот только продать машину будет нельзя. Или даже подарить, переоформив на жену, как хотел гражданин Б. Вообще, как бы то ни было отчуждать автомобиль.

Так что если человек не намерен стать владельцем "вечного двигателя", с автомобилем следует совершить все предусмотренные таможенные процедуры и затем поставить на учет. Что, конечно, несправедливо, ведь человек уже заплатил покупную цену, которая включала и растаможку (иномарки без регистрации стоят значительно дешевле).

Справедливость для всех

Справедливо же будет разыскать того мошенника, который в обход закона поставил автомобиль на учет и продал другому, тем самым причинил имущественный вред, поскольку продал не ту вещь, которую предлагал (говорил, что легализована, а на самом деле – нет). Затем подать против него иск в суд и в соответствии со с статьями 9 ГК (Общая часть) и 917 ГК (Особенная часть) восстановить нарушенные права. Тем или другим регламентированным способом. Это, например, может быть реституция – восстановление положения, существовавшего до нарушения права. То есть машина и деньги возвращаются к прежним хозяевам. Плюс возмещение убытков и морального вреда. Ну, как получится.



Вот только есть проблема: получится вряд ли.

Одно дело, если тот, кто ввез, легализовал и продал автомобиль нынешнему хозяину – одно лицо. Тогда и адрес его найти можно, чтобы в суд подать, и деликт особых вопросов не вызывает. Но ушлые люди подстраховываются. За небольшое вознаграждение они предлагают 3-4 не очень обеспеченным гражданам стать промежуточными "владельцами на час". Те реально приезжают в автоЦОН и за полдня зарабатывают каждый по сто баксов. Так авто проходит через несколько рук. А затем тот, кто ввез авто и, соответственно, замутил всю схему, оформляет его на подельника – и финал: мошенники монетизируют свой стартап.

В этом случае подавать гражданский иск в суд против продавца бесперспективно. Он заявит, что ничего не знал и не мог знать о том, что машина легализована противозаконно, когда в свою очередь приобретал ее. В соответствии со статьей 261 ГК он считается добросовестным приобретателем, а статья 262 запрещает истребовать от него деньги.

В этом случае надо отследить всю цепочку, установить роли и связи всех участвующих в спектакле лиц, что, конечно, обычному человеку не под силу. Зато возможно для правоохранительных органов, которые и следует подключить, обратившись с заявлением по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного составом статьи 195 Уголовного кодекса РК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". А уже в рамках уголовного процесса, когда найдут мошенников, против них и подать гражданский иск.

К слову, особо квалифицированный состав (преступная группа и крупный ущерб, что и было в данном случае), изложенный в пункте 4 статьи 195, предполагает до 5 лет лишения свободы. Угроза такого наказания, возможно, повлияет на поведение аферистов, заставит их искать примирения с потерпевшим и добровольного возмещения ущерба, что ускорит процесс восстановления справедливости.