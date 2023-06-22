В Кыргызстане депутаты поспорили, разрешать ли коррупционерам возвращаться на госслужбу

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльмурза Сатыбалдиев выступил против законопроекта, направленного на искоренение коррупции на государственной службе, сообщает Zakon.kz.

Эльмурза Сатыбалдиев призвал парламент проголосовать против инициативы.

"Это законопроект против Конституции. За одно преступление человек не может два раза нести ответственность. Оправданный уже невиновен". Эльмурза Сатыбалдиев

Поправки в закон предложил другой депутат Женишбек Токторбаев, который напомнил коллеге, что тот был привлечен к уголовной ответственности.

"Эльмурза Ракиевич думает о своей шкуре. У вас нет права призывать голосовать против. Вы сами осуждены, подозревались в коррупции. Почему вы отвечаете за всех?". Женишбек Токторбаев

Эльмурзу Сатыбалдиева ранее осудили на 10 лет. Он был фигурантом уголовного дела по апрельским событиям, его судили по статье "Злоупотребление служебными полномочиями" УК КР.



По предлагаемым в зкаон поправкам лицо, осужденное за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы, не может быть акимом, мэром города, главой айыл окмоту (сельской управы), депутатом местных кенешей, государственным гражданским и муниципальным служащим, если у него имеется даже погашенная судимость.

В частности, Токторбаев предложил, чтобы должность не занимали лица, осужденные по статьям "Коррупция", "Незаконное обогащение", "Злоупотребление должностным положением", "Вымогательство взятки", "Посредничество в вымогательстве взятки", "Халатность" УК КР.