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Законодательство РК

Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж

Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж Фото: скриншот видео
Полицейские центра оперативного управления Департамента полиции Шымкента с помощью камер видеонаблюдения установили кортеж автомашин, нарушающих ПДД по ул. Аргинбекова. Девять водителей привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Шымкента, сотрудники местной полицейской службы блокировали улицу с двух сторон, чтобы остановить правонарушителей.

В результате в отношении девяти водителей легкового транспорта составили 11 административных протоколов:

  • водителей BMW и Toyota Camry привлекли к ответственности по ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КоАП РК;
  • водители двух иномарок Mersedes Benz S550 и Toyota Land Cruiser нарушили ст. 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров" КоАП РК;
  • водитель автомашины Hyndai Sonata нарушил ст. 599 "Проезд на запрещающий сигнал светофора" КоАП РК.

Также сообщается, что за создание аварийной ситуации и повреждение дорог, дорожных сооружений привлекли двух водителей кортежа.

"Сразу по трем статьям 590, 597, 602 КоАП РК привлекли водителя Lada-21900. Он умудрился одновременно нарушить правила эксплуатации траснпортными средствами, правила остановки или стоянки транспортных средств, а также нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами".Пресс-служба ДП Шымкента

Машину правонарушителя стражи порядка водворили на штрафстоянку.

13 июня 2023 года сообщалось, что на дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел. В полиции рассказали, что водители грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали общеповеденческие нормы. Правонарушителей удалось остановить и привлечь к административной ответственности.

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