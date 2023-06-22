Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж
Как рассказали в ДП Шымкента, сотрудники местной полицейской службы блокировали улицу с двух сторон, чтобы остановить правонарушителей.
В результате в отношении девяти водителей легкового транспорта составили 11 административных протоколов:
- водителей BMW и Toyota Camry привлекли к ответственности по ст. 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КоАП РК;
- водители двух иномарок Mersedes Benz S550 и Toyota Land Cruiser нарушили ст. 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров" КоАП РК;
- водитель автомашины Hyndai Sonata нарушил ст. 599 "Проезд на запрещающий сигнал светофора" КоАП РК.
Также сообщается, что за создание аварийной ситуации и повреждение дорог, дорожных сооружений привлекли двух водителей кортежа.
"Сразу по трем статьям 590, 597, 602 КоАП РК привлекли водителя Lada-21900. Он умудрился одновременно нарушить правила эксплуатации траснпортными средствами, правила остановки или стоянки транспортных средств, а также нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами".Пресс-служба ДП Шымкента
Машину правонарушителя стражи порядка водворили на штрафстоянку.
13 июня 2023 года сообщалось, что на дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел. В полиции рассказали, что водители грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали общеповеденческие нормы. Правонарушителей удалось остановить и привлечь к административной ответственности.