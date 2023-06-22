Итоги дня: усиленный режим СпецЦонов, взрыв в ВКО, переименование улиц и школ

В работу СпецЦонов внесли изменения в связис легализацией авто, в Восточно-Казахстанской области произошел взрыв на заправочной станции, в регионах страны переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений. Об этих и других событиях в подборке материалов "Итоги дня" за 22 июня, расскажет Zakon.kz.

СпецЦОНы переводят на усиленный режим

По информации МВД, СпецЦОНы с понедельника по пятницу будут работать с 09.00 до 20.30, в субботу – с 09.00 до 19.30. Это связано со скорым завершением легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Легализация авто завершается 1 июля, не все успевают.

Взрыв газовых баллонов в ВКО



В городе Шемонаиха на заправочной станции газовых баллонов по ул. Украинская произошел взрыв, в результате чего начался пожар.



По данным областного ДЧС, огнем уничтожено пять единиц техники. Пострадали два человека, с термическими ожогами они доставлены в больницу.

В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и пять пожарных автомобилей ДЧС ВКО. Предварительная площадь пожара составила 80 кв. м.



В ведомстве заверили, что угрозы жилым домам и лесному фонду нет.

Поправки по регулированию движения электросамокатов

На пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", которые, в частности, затрагивают регулирование движения электросамокатов.

Так, предусматривается, что водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом.

В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток – наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств.

По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час. Также предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката. Устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Искусственный дефицит земель в Туркестанской области

Прокуратура области в рамках проекта "Доступное пастбище" привлекла 174 сельских акима к административной ответственности по ст. 498 ("Приписки и искажение данных статистики") КоАП РК на 5 млн тенге.

По данным прокуратуры, акимы с целью "улучшения" показателей по производству молока и мяса на селе умышленно приписывали в статистических отчетах частного сектора количество животных крестьянских хозяйств.

Впоследствии неправильная отчетность была использована районными акиматами при формировании и утверждении планов управлений пастбищами.

Ротация госслужащих

Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил новые правила прохождения госслужбы и ротации.

Так, уточняется, что ротация проводится в целях:

повышения эффективности деятельности госорганов, развития областей, городов республиканского значения, столицы, городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах;

профилактики коррупционных правонарушений;

эффективного использования профессионального потенциала и управленческого опыта госслужащих; профессионального развития и совершенствования управленческих компетенций госслужащих.

Ротация проводится по одной из следующих схем:

межуровневая ("центр – регион", "регион – центр");

межрегиональная ("регион – регион");

межсекторальная ("центр – центр");

внутрирегиональная (в пределах региона).

Новые ведомственные награды



Постановлением правительства перечень госнаград дополнен медалью Министерства национальной экономики РК "Экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін".

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК появились новые нагрудные знаки:

"Кен орнын алғаш ашушы".

"Еңбек сіңірген геолог".



В Министерстве экологии и природных ресурсов РК:

"Су шаруашылығының ардагері";

"Су шаруашылығының үздігі";"Экология саласының үздігі";

"Гидрометеорология саласының үздігі".

В Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений



Так, 18 учебных заведений и более 60 улиц по Казахстану получат новые названия в честь Розы Баглановой, Батырхана Шукенова, Фаризы Онгарсыновой, Маншук Маметовой, Шерхана Муртаза, Озбекали Жанибекова и других выдающихся личностей. Об этом говорилось на заседании Республиканской ономастической комиссии.

Предусматривается переименование улиц и других локаций с идеологически устаревшими, повторяющимися названиями или попросту без них.

В частности, в Кокшетау "Парк борцам за революцию" будет переименован в "Алаш арыстары", а улица Дмитриева будет переименована в честь легендарного кюйши Даулеткерея."

В Степногорске улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь легендарного борца Кажымукана и героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.



Также в Талдыкоргане ряд улиц будет носить имена основателей Казахского ханства Керея и Жанибека, выдающегося поэта Туманбая Молдагалиева и героя Сагадата Нурмаганбетова.

Все подробности можно посмотреть здесь.

3,5 трлн тенге из ЕНПФ на покупку жилья и лечение

По данным ЕНПФ, на на 1 июня 2023 года с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 366 484 заявления вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

В результате на спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел более 3,2 трлн тенге. Также ЕНПФ исполнено 418 547 заявлений на лечение на общую сумму 339,3 млрд тенге.



Онлайн-обучению будущих водителей больше не быть

МВД РК подготовило изменения и дополнения в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Так, для повышения качества обучения отменяется онлайн и дистанционные формы обучения. Обучение предлагается проводить только в оффлайн формате.

Как считают в МВД, эти меры позволят контролировать посещаемость занятий кандидатами в водители и тем самым повысить успеваемость по предметам.

В правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений также добавлен пункт о том, что организационно-технологическое сопровождение процедур по приему экзаменов теперь осуществляется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Вместе с тем правила дополнены пунктом, предусматривающим сдачу теоретического и практического экзамена. Подробнее можно посмотреть здесь.



Мировые новости

В ресторане в Китае произошел взрыв, погиб 31 человек.

Взрыв произошел наканунее вечером на оживленной улице в районе Синцин города Иньчуань из-за утечки сжиженного газа из рабочей зоны ресторана барбекю.

Для расследования несчастного случая создали специальную группу, которая также оказывает медпомощь пострадавшим.



Органы общественной безопасности взяли под контроль девять человек, включая управляющего, акционеров и рабочий персонал. Местные власти временно переселили жителей близлежащих домов, расположенных рядом с рестораном, в близлежащие гостиницы.

Спортивные новости

Определены кандидаты на ежегодную премию в области высоких спортивных достижений ESPY Award – 2023 в разных категориях, основными из которых считаются номинация "лучшая спортсменка" и "лучший спортсмен"



Среди женщин-спортсменок главными кандидатами в этой борьбе являются лучшая теннисистка мира Ига Швёнтек (Польша), с которой соперничают три представительницы США: горнолыжница Микаэла Шиффрин, футболистка "Портленд Торнс" София Смит и баскетболистка "Лас-Вегас Эйсес" Эйжа Уилсон.

В категории лучший спортсмен среди мужчин были номинированы баскетболист Никола Йокич, бейсболист Аарон Джадж, футболист Лионель Месси и игрок НФЛ Патрик Махоумс. В номинации "рекордсмены" особых похвал заслуживают центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и горнолыжница Микаэла Шиффрин. Баскетболист побил рекорд Карима Абдул-Джаббара в NBA, а американская горнолыжница в 87-й раз не имела себе равных на этапах Кубка Мира.

