Яблонский: Строительство котла №7 на ТЭЦ-2 должно идти по графику

В ходе рабочей поездки на ТЭЦ-2 генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский дал поручение подрядной организации, занимающейся строительством котла №7, ускорить темпы проведения работ и устранить все замечания в кратчайшие сроки, сообщает Zakon.kz.

Строительную площадку седьмого котла ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" вместе с генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" посетили аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, руководитель ГУ "Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК" Ернар Хасенов, заместитель акима области Вадим Басин.

"Работы по строительству котла №7 "на земле" выполняются согласно плану. Есть задержка по монтажу котлового оборудования, монтаж будет закончен к концу октября. Параллельно начнутся пуско-наладочные работы", – сказал представитель подрядной организации ТОО AB Construction Тимофей Крайненко.

Строительная площадка ТЭЦ-2 находится в доверительном управлении у компании AB Construction, специалисты которой занимаются строительством котла №7.



Также был поднят вопрос о необходимости соблюдения процедур при установке барабана котла. Руководитель Территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Ернар Хасенов сделал свои замечания и дал рекомендации.

"Все работы должны выполняться без отставания, по графику. Если возникают какие-то вопросы, компания со своей стороны готова пойти навстречу и оказать необходимую поддержку. Котел №7 должен быть запущен в работу в этом году. Это положительно скажется на теплоснабжении города и экологических показателях", – подчеркнул в обращении к руководству ТОО AB Construction генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский.

Согласно плану подготовки ТЭЦ-2 к отопительному сезону, на трех котлах проводятся капитальные ремонты.



На котле №1 производится расширенно текущий ремонт, который выполнен уже на 81%.

На котлоагрегате №4 ведется капитальный ремонт, который включает в себя перечень всех необходимых работ, благодаря которым работа котла в отопительный сезон будет стабильной. Большая часть необходимых материалов уже поставлена на площадки, работы стартовали 6 июня и на сегодня процент выполнения составляет 8.1%.

Ремонт котлоагрегата №5 будет проводиться в рамках расширенно-текущего, старт работ запланирован на 1 июля, однако сроки перенесены на более раннюю дату и начнутся уже в июне.

В турбинном цехе производятся текущие ремонты и ведутся подготовительные работы для капремонта турбогенератора №3.

Также будут проведены капремонты:

водогрейных котлов №6 и №7;

оборудования водоподготовки;

насосного оборудования;

дымовой трубы №1;

тракта топливоподачи и вагоноопрокидывателя.

Кроме того, будут проведены замены подкачивающего насоса, трансформатора собственных нужд и двух питательных насосов. В рамках текущих ремонтов будет произведена промывка сетевых водонагревателей.