День памяти и скорби: что алматинцы знают об этой дате

22 июня ровно 82 года назад началась Великая Отечественная Война. Она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 млн человек. Этот день отмечается в странах бывшего СССР как официальная памятная дата. Что знают об этой дате жители Алматы, выяснял корреспондент Zakon.kz

Потери Казахской ССР за годы войны с 1941 по 1945 год оцениваются в 660 тыс. человек.

Казахстан в годы Великой отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики. К моменту ее начала в Красной армии служили около 178 тыс. казахстанцев. После нападения фашисткой Германии в ряды советской армии мобилизовали еще 1 млн 200 тыс. казахстанцев.

В Казахстане было сформировано около 50 полков и батальонов различных видов войск. На фронт направили четыре национальные кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, в том числе две национальные стрелковые бригады и 12 стрелковых дивизий.

Одно из таких воинских соединений, 316-я стрелковая Краснознаменная дивизия, была сформирована в Алматы. Солдатская молва прозвала эту дивизию Панфиловской из-за фамилии ее командира - генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова.

Свою известность она получила при обороне у разъезда Дубосеково, в истории бой известен как "подвиг 28 панфиловцев". Тогда 28 солдат из Казахстана смогли остановить танковое наступление немецко-фашистских захватчиков на Москву.

Через год после этого боя, 5 мая 1942 года, в память Панфиловской дивизии и героях-алматинцах парк "Федерации советских республик" в Алматы был переименован в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Именно в это место отправился журналист Zakon.kz, чтобы выяснить, знают ли алматинцы, какая сегодня дата, и помнят ли о своих героях-земляках.

Стоит отметить, что на входе в парк у памятника Бауржану Момышулы и Ивану Панфилову стоят по одной небольшой корзине с живыми цветами.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Есть цветы и у вечного огня, правда не так много как на 9 мая. Тут проходила ежегодная церемония официальная церемония возложения цветов. Почтить память павших приходили представители ветеранских организаций и неравнодушные люди.

Фото: Zakon.kz

В парке, несмотря на средину рабочего дня, было многолюдно. Люди прогуливаются в тени деревьев, играют с детьми и кормят голубей. Очень много молодых людей, школьников и студентов.

Фото: Zakon.kz

В ответ на вопрос о значимости сегодняшнего дня, молодые люди пожимали плечами, доставали телефон и пытались "загуглить".

Не помог даже наводящий вопрос: "Когда началась Великая Отечественная Война?". Парни и девушки называли неверные даты наугад. Пару раз даже сказали 9 мая... Еще сложнее молодежи было ответить, почему парк носит это название, и кто вообще эти 28 человек.

Более старшее поколение, которое находилось в парке, было более осведомленным. Некоторые из них пришли сегодня в парк специально, чтобы почтить память погибших на войне родственников.

К примеру, Людмила Вязигина пришла к памятнику погибших в Великой Отечественной Войне с мыслями об отце.

"Мой папа Сороченко Василий Карпович родился в 1925 году. Воевал в составе группы войск Волховского направления Ленинградского фронта, был связистом. Ушел на фронт добровольцем в самом начале войны, приписав себе пару лет к реальному возрасту. Вечером после работы он пошел в военкомат подал документы. Дома поставил родителей перед фактом, что уезжает. На следующее утро, ровно в 7:00, он отправился на фронт, с вокзала Алматы-2. Был тяжело ранен, домой вернулся живым", - вспоминает Людмила Васильевна.

Фото: Zakon.kz

Сразу после войны Василий Сороченко устроился на работу преподавателем в Алматинское училище связи, позже стал директором этого учебного заведения. Людмила Вязигина работала вместе с отцом, преподавателем этики и культуры, и помнит, как отец отмечал 22 июня.

"Сначала, конечно, была официальная часть. Ветераны, в том числе мой отец, встречались с молодежью, рассказывали о тех страшных днях. Потом ветераны собирались сами. Выпивали сто грамм, тихо, молча, и так же тихо и молча расходились," - рассказала Людмила Вязигина.

Недалеко от вечного огня гуляла группа детского сада. Для них воспитатель проводила экскурсию по парку и рассказывала об ужасах войны. Дошколята внимательно слушали.

Фото: Zakon.kz

За героизм, проявленный на фронте, свыше ста тысяч воинов из Казахстана награждены орденами и медалями, а 497 получили звание Героя Советского Союза.

На фронтах войны погибло более 600 тысяч казахстанцев. Половина призванных так и не вернулась домой, Казахстан потерял 11,2% своего довоенного населения.

Нужно не забывать эти цифры и помнить, что не зная своего прошлого, мы не увидим своего будущего.