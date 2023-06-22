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Какую сумму алиментов потребовала супруга актера Кевина Костнера при разводе

Какую сумму алиментов запросила супруга Кевина Костнера Фото: kevincostnermodernwest/instagram
Стала известна сумма алиментов, которые потребовала супруга годливудского актера Кевина Костнера на троих совместных детей. Пара находится в состоянии развода, сообщает Zakon.kz.

Сумму алиментов удалось раскрыть благодаря судебным документам, пишет "Рамблер" со ссылкой на Page Six.

Так, женщина хочет, чтобы Костнер платил ей 248 тысяч долларов (111 104 000 тенге) ежемесячно, чтобы вырастить троих детей.

По словам супруги Костнера, эта сумма значительно меньше той, которая требуется для "содержания детей в их привычном образе жизни".

Кроме этого, женщина требует, чтобы ее супруг оплачивал обучение детей в частной школе, а также их внеклассные мероприятия, спорт и расходы на здравоохранение.

О том, что супруга актера Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака, стало известно 3 мая.

49-летняя Кристин Баумгартнер написала в заявлении о "непримиримых разногласиях" с супругом.

После известия о начале бракоразводного процесса появились слухи о том, что пара расстается из-за измены актера. Почвой для таких доводов послужили в том числе прошлые похождения Костнера. Однако, согласно британскому таблоиду, на этот раз в неверности была уличена жена знаменитости.

Как оказалось, пока Кевин участвовал в съемках кинокартин и отсутствовал дома, Кристина завела дружбу с 42-летним предпринимателем Дэниелом Старром. Мужчина арендовал гостевой домик у звездной пары и захаживал в гости к женщине.

Предполагается, что в какой-то момент Костнер узнал о происходящем и решил развестись с супругой. 

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