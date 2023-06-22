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Министерство обороны РК и КФФ подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство обороны РК и КФФ подписали меморандум о сотрудничестве Фото: МО РК
Меморандум о сотрудничестве Министерства обороны РК и Казахстанской федерации футбола подписали Руководитель аппарата Министерства обороны РК Ербол Кумарбекулы и Президент КФФ Адлет Барменкулов, сообщает Zakon.kz.

Целью сотрудничества является объединение усилий Министерства обороны РК и КФФ в вопросах популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни.

В рамках меморандума предусмотрено создание футбольных академий, а также любительских и профессиональных футбольных клубов. Важным аспектом будет реновация футбольных полей на объектах, принадлежащих Министерству обороны, с последующим их использованием для развития футбольных объединений и проведения массовых мероприятий.

"Подписание документа станет основой для дальнейшей совместной работы по популяризации футбола в Вооруженных силах и среди казахстанцев. Сотрудничество в этом направлении поднимет уровень спортивных мероприятий, а совместные усилия помогут открыть новые имена талантливых футболистов", – подчеркнул Ербол Кумарбекулы.

Кроме того, стороны намерены осуществлять совместные социальные проекты, направленные на развитие массового футбола. Меморандум позволит создать благоприятную среду для вовлечения большего числа людей в спорт.

"Важным направлением сотрудничества с Министерством обороны РК станет популяризация нашего футбола в Вооруженных силах, а также развитие футбольной инфраструктуры в стране. Совместная работа будет направлена на работу по реконструкции и строительству спортивных объектов, а также организации массовых соревнований по футболу. Меморандум позволит нам создать условия для улучшения инфраструктуры и развития футбола", – сказал Адлет Барменкулов.


Министерство обороны РК и КФФ подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: МО РК


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