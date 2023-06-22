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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО Фото: primeminister.kz
В результате взрыва с термическими ожогами были доставлены в Шемонаихинскую районную больницу четверо человек, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Управление здравоохранения ВКО.

Двое мужчин из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации ЦРБ. У них обширные ожоги поверхности тел.

Еще двое пострадавших (мужчина и женщина) с ожогами тела с площадью 15-20% госпитализированы в хирургическое отделение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В УЗ ВКО заверили, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. В больнице имеется необходимый объем изделий медицинского назначения, имеется полностью весь объем медикаментов.

Кроме того, в Шемонаиху из Усть-Каменогорска прибыла бригада санитарной медицинской авиации в составе главных внештатных специалистов УЗ ВКО: главного травматолога и главного реаниматолога области, для оказания помощи в лечении данных пациентов. Также, в районной больнице находится руководитель Управления здравоохранения.

Взрыв на заправочной станции в городе Шемонаиха произошел днем 22 июня.

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