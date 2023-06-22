Масштабный выпускной “Елорда мақтанышы” провели в Астане

Грандиозный праздник подарили столичным выпускникам власти города: для них впервые в Барыс-Арене провели масштабный выпускной “Елорда мақтанышы”, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Событие объединило выпускников 11 классов всех школ столицы под одной крышей. А это более 9,5 тыс человек. Из них 280 обладателей "Алтын белги", 607 выпускников со знаком отличия и 80 выпускников - победителей республиканских и международных олимпиад и научных работ.

Удивил формат мероприятия: выступление известных певцов чередовались мотивационными выступлениями успешных казахстанцев. Они поделились с выпускниками своими профессиональными знаниями и опытом.



С поздравительной речью от имени Главы Государства выступил председатель Сената Парламента Республики Казахстан - Маулен Ашимбаев и аким города Астана Женис Касымбек.

Фото: Zakon.kz

"Поздравляем с одним из самых замечательных и важных моментов в вашей жизни - выпускным! Вы заканчиваете школу в канун 25-летия Астаны, столицы нашей независимой страны! Сегодня вы шагнете в большую жизнь и сделаете твердый шаг вперед. Энергичные, умные и образованные молодые люди, такие как вы, добьются поставленных целей и добьются больших успехов. Мы с гордостью называем вас «выпускниками столицы». Вы проявили настойчивость и трудолюбие в достижении успеха. И это одни из самых нужных навыков для построения будущего. Важно помнить, что мы все связаны друг с другом и вместе мы можем добиться большего, чем в одиночку. Поэтому я призываю вас рассматривать ваши успехи не только как личные достижения, но и как возможность сделать лучше наш город, страну и мир в целом", - сказал аким Астаны.

Он назвал молодежь главным богатством Казахстана.

"Главное, не останавливайтесь, не переставайте верить в себя и свои возможности. Верю, что вы сохраните такие качества, как уверенность, настойчивость и нравственность, неустанно будете искать образование, станете трудолюбивым и квалифицированным специалистом, который поведет страну вперед", - резюмировал Женис Касымбек.

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек в свою очередь рассказал о возможностях, которые открываются перед нынешними выпускниками. В частности, он указал на то, где и какие филиалы ведущих зарубежных вузов открываются в Казахстане.



"Мечтайте, ставьте перед собой месту, иначе есть риск потеряться в повседневных заботах. У меня была места внести вклад в развитие системы образования. Второй совет – учите английский язык. Это язык науки, технологий, достижений. Изучение английского языка – сегодня это не дань моде, это уже насущная потребность", - рекомендовал он.





Фото: Zakon.kz

К слову, в рамках выпускного “Елорда мақтанышы” была организована выставка ВУЗ-ов для школьников и абитуриентов, на которой представители образовательных учреждений рассказали об условиях поступления и программах.



"Я думаю дальше поступать на специальность в сфере экономики, финансов. Еще не выбрала вуз. Школа у меня была физико-математическая. После бакалавриата, думаю поступать за рубеж и сюда вернуться уже более квалифицированным специалистом", - поделилась одна из выпускниц Алина Арсальд.

О пользе знаний языков рассказала самый молодой полиглот из Казахстана Актоты Асанова. Она владеет казахским, русским, английским, турецким, китайским, французским и испанским языками.

Фото: Zakon.kz

С мотивационными речами перед выпускниками выступили также депутат Парламента Даулет Мукаев, популярный среди молодежи имам, религиовед, теолог и психолог. Главный имам мечети имени «Ырыскелді қажы» Нурлан имам Байжигитулы, политический деятель, боксер, чемпион мира 2005 и 2007 годов, Олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года Cерик Cапиев.

Фото: Zakon.kz

Видеообращение сделала казахстанская теннисистка, обладательница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде, чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лети Елена Рыбакина.

Фото: Zakon.kz

О достижениях казахстанской науки рассказала ученый в области биологической безопасности, Президент Академии наук при Президенте Республики Казахстан. Разработчик казахстанской инактивационной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19 Күнсулу Закарья.

Фото: Zakon.kz

На равных поговорила с выпускниками и Амира Артықбаева. Она получила приглашение из девяти ведущих зарубежных университетов.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, организаторы мероприятия подготовили грандиозную концертную программу с участием современных казахстанских исполнителей таких как – Ayree, Еркеш Хасен, Ayau, Қазыбек Құрайыш, Amre, Sadraddin, Мирас Жугунусов.

Фото: Zakon.kz

К слову, на этом мероприятии выпускники заложили капсулу времени с посланием. Его откроют через 24 лет. Храниться будет капсула во Дворце школьников.

8 июня министр высшего образования и науки Саясат Нурбек рассказал, филиалы каких зарубежных вузов откроют в Казахстане.