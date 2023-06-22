Уже совсем скоро, 29-го июня, на экраны выходит долгожданный фильм для всей семьи "Мир детского периода", сообщает Zakon.kz.

А чтобы вы немного окунулись в магию "Мира детского периода" уже сейчас, мы рады представить трейлер фильма!





Вспомните Ваш сегодняшний день. Переговоры, встречи. А еще нужно забрать детей из школы. А теперь представьте, что Вам сейчас 10 лет. И все эти события происходят с Вами в этом возрасте. И вокруг Вас мир – в котором только дети. Дети – дети. И дети – родители. Мир, в котором никто не стареет, набираясь житейской мудрости. Мир детского периода.



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