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Токаев посетил спектакль "Жошы хан"

Посетил премьеру спектакля "Жошы хан" Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил спектакль "Жошы хан", сообщает Zakon.kz.

Постановка состоит из двух частей: "Чингисханская Орда" и "Казахская Орда". Основная линия сюжета посвящена истории взаимоотношений между Чингисханом и его сыном Жошы ханом. Спектакль воссоздает жизненный путь Жошы хана, объединившего тюркские племена Великой степи в единый народ, основавшего свою орду в Улытау, и возвысившегося до титула Жошы хана – заложившего основы становления Казахской государственности, передает Акорда.

Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан, режиссером-постановщиком – Заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков.

После просмотра Президент, побеседовал с автором произведения и труппой Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева.


"Поздравляю! Очень замечательная постановка, и тема спектакля крайне актуальная. Подобные произведения очень важны для народа. В основе пьесы отличный сценарий, выразительный язык. Все артисты великолепно вжились в свои образы и передали их. Нам нужно прославлять нашу историю и культурные ценности. Некоторые высказываются будто у казахов не было своей истории, государственности. Это искажение нашей истории. Желаю вам творческих успехов!" – сказал Глава государства.

Президент сообщил о своем решении присвоить Государственному академическому казахскому музыкально-драматическому театру имени К.Куанышбаева статуса "национальный".


Токаев посетил

Фото: akorda.kz




Соответствующий Указ будет опубликован в октябре в преддверии Дня Республики.

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Президент посетит премьеру спектакля "Жошы хан"

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