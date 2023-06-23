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Искусственный интеллект научился предсказывать музыкальные хиты

Искусственный интеллект научился предсказывать музыкальные хиты Фото: pxhere
Алгоритм машинного обучения, разработанный исследователями из Клермонтского университета в США, продемонстрировал способность точно предсказывать будущие хиты, сообщает Zakon.kz.

Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Artificial Intelligence.


"Применив машинное обучение к нейрофизиологическим данным, мы смогли почти идеально идентифицировать хиты", - сказал ведущий автор работы Пол Зак.

Ученые набрали группу добровольцев, которые слушали различные песни (25 трека поп-музыки) с датчиками, предназначенными для мониторинга их мозговых волн.

Получив данные, команда использовала методы машинного обучения и вычислительные модели, чтобы сопоставить нейрофизические реакции участников с тем, как они оценивали песни.

Суть в том, что искусственный интеллект запоминает ранее записанные реакции мозга на прослушиваемую музыку.

Собрав показания, ученые занялись нейропрогнозированием. Провели статистический анализ, использовали модель машинного обучения и смогли предсказать так называемые рыночные показатели. И у машины получилось составить почти идеальный плейлист, в который с вероятностью 97% влюбится все человечество.

Подобный подход позволяет по нейронной активности нескольких людей предвидеть возможную реакцию всей аудитории. Это позволит прогнозировать, какие песни, фильмы и телешоу в будущем могут быть популярными.

Ранее стало известно, что в США запустили первую в мире радиостанцию с ведущим-искусственным интеллектом.

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