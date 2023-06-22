Ситуация в Украине: РФ не видит необходимости в новых добровольцах, ЕС намерен использовать российские активы
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отметил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, но призвал исходить из реалий при построении боевой работы. Члены администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили РФ, сообщает Zakon.kz.
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- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство не видит необходимости в новых добровольцах. К концу июня Минобороны РФ планирует сформировать резервную армию и армейский корпус, которые получат более 3 тысяч единиц боевой техники. Об этом Шойгу заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
- Президент России Путин отметил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, но призвал исходить из реалий при построении боевой работы и помнить, что ряд стратегических резервов ВСУ пока не задействован.
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- Члены администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили Россию, пишет Financial Times.
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