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Ситуация в Украине: РФ не видит необходимости в новых добровольцах, ЕС намерен использовать российские активы

Ситуация в Украине 22 июня Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отметил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, но призвал исходить из реалий при построении боевой работы. Члены администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили РФ, сообщает Zakon.kz.
  • Коалиция западных стран рассматривает Румынию в качестве возможного хаба для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщает издание Politico.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает ввоз книг из России и Беларуси в Украину.
  • Слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной ложью, ответил украинскому президенту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Эстония передаст ВСУ полевой госпиталь и средства защиты от дронов.
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство не видит необходимости в новых добровольцах. К концу июня Минобороны РФ планирует сформировать резервную армию и армейский корпус, которые получат более 3 тысяч единиц боевой техники. Об этом Шойгу заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
  • Президент России Путин отметил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, но призвал исходить из реалий при построении боевой работы и помнить, что ряд стратегических резервов ВСУ пока не задействован.
  • Украинский премьер Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов контрнаступления стремлением избежать больших потерь среди военных. "Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед", – сказал он.
  • У России больше нет контактов с Западом по вопросам прав человека, заявили в МИД РФ.
  • Крымский мост работает в штатном режиме, отметил глава местного Минтранса.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС готовит юридическую базу, чтобы использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.
  • Мирное соглашение – это не сдача Украины, считает президент Бразилии Лула да Силва. По его словам, что-то получить должны обе стороны конфликта. Только Россия и Украина знают, что нужно для того, чтобы достичь мира, считает президент.
  • Катар выступает за мирное решение кризиса в Украине и призывает стороны не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта, заявил премьер-министр, страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
  • Члены администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили Россию, пишет Financial Times.

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Россия Ситуация в Украине Урсула фон дер Ляйен Европейский Союз Зеленский Владимир Путин Владимир Шойгу Сергей Беларусь Бразилия Катар Румыния США Эстония
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