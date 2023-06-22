Ситуация в Украине: РФ не видит необходимости в новых добровольцах, ЕС намерен использовать российские активы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, но призвал исходить из реалий при построении боевой работы. Члены администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили РФ, сообщает Zakon.kz.

Коалиция западных стран рассматривает Румынию в качестве возможного хаба для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщает издание Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает ввоз книг из России и Беларуси в Украину.

Слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной ложью, ответил украинскому президенту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эстония передаст ВСУ полевой госпиталь и средства защиты от дронов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство не видит необходимости в новых добровольцах. К концу июня Минобороны РФ планирует сформировать резервную армию и армейский корпус, которые получат более 3 тысяч единиц боевой техники. Об этом Шойгу заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Президент России Путин отметил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, но призвал исходить из реалий при построении боевой работы и помнить, что ряд стратегических резервов ВСУ пока не задействован.

Украинский премьер Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов контрнаступления стремлением избежать больших потерь среди военных. "Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед", – сказал он.

У России больше нет контактов с Западом по вопросам прав человека, заявили в МИД РФ.

Крымский мост работает в штатном режиме, отметил глава местного Минтранса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС готовит юридическую базу, чтобы использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Мирное соглашение – это не сдача Украины, считает президент Бразилии Лула да Силва. По его словам, что-то получить должны обе стороны конфликта. Только Россия и Украина знают, что нужно для того, чтобы достичь мира, считает президент.

Катар выступает за мирное решение кризиса в Украине и призывает стороны не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта, заявил премьер-министр, страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Члены администрации США встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили Россию, пишет Financial Times. Читайте также В Кыргызстане депутаты поспорили, разрешать ли коррупционерам возвращаться на госслужбу Жена владельца пропавшей субмарины оказалась потомком пары, которая осталась на Титанике Поиски субмарины у Титаника: судьба пассажиров может зависеть от одного человека

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