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Старый фейк о переносе столицы в Туркестан снова всплыл в Сети

Старый фейк о переносе столицы в Туркестан снова всплыл в сети Фото: primeminister.kz
В казахстанских соцсетях снова обсуждается тема "переноса столицы из Астаны в Туркестан". Этот старый и многократно опровергнутый фейк с завидной регулярностью всплывает в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором бот зачитывает "решение утреннего заседания правительства об историческом решении переноса столицы", СМИ вынуждены опровергать практически ежегодно.


@shaxtamerlan1956

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Вот и в этом году stopfake.kz уже второй раз вынужден напоминать, что похожий ролик с другим видеорядом, но точно таким же текстом уже становился вирусным в Казнете в апреле этого года.

С тех пор ничего не изменилось. В СМИ не было новостей о переносе столицы в Туркестан. Подобных сообщений не появлялось и на сайте президента РК.

На официальном портале Парламента также нет никаких упоминаний о том, что подобную инициативу вообще обсуждали.

О том, что столица якобы может быть перенесена в Туркестан, в Казнете заговорили еще в 2020 году. В декабре того же года Нурсултан Назарбаев в одном из своих интервью сказал, что подобное решение не принималось.

Следовательно, распространяемое сообщение – старый фейк, верить которому не нужно.

Последний раз фейк всплывал в апреле этого года.

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