Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в нескольких городах РК

Фото: pixabay

В пятницу, 23 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, ночью в Астане и Атырау, сообщает Zakon.kz

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