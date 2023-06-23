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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в нескольких городах РК

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в нескольких городах РК Фото: pixabay
В пятницу, 23 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, ночью в Астане и Атырау, сообщает Zakon.kz

Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на 23 июня.

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Елена Вебер
Казахстан
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