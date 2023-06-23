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В Шымкенте обманутые люди требуют у Генпокуратуры наказать квартирного афериста

В Шымкенте обманутые люди требуют Генпокуратуру наказать квартирного афериста Фото: скриншот с видео
Жители Шымкента просят наказать мошенника, который за деньги обещал им помочь получить квартиры от государства. Они пришли с плакатами к зданию местной прокуратуры 22 июня, сообщает Zakon.kz

Как сообщает КТК, он рассказывал всем, что у акимата есть фонд квартир для малообеспеченных слоев населения и можно быстро получить квадраты. Конечно, не бесплатно. Надеясь ускорить очередь на получение жилья, люди отдавали ему от 2 до 7 миллионов. Говорят, таких потерпевших около 70 человек.

По этому делу даже прошел суд, и одна мошенница получила срок. Но тот, кто брал деньги у людей, значился лишь свидетелем.

"В показаниях он признал, что брал деньги. А показания моего сына, который потерял деньги, все искажены. И так перевернуты показания всех потерпевших! Это уже потом выяснил наш адвокат, когда получил документы"потерпевшая Сауле Боранбаева.

Шымкентцы, потерявшие свои миллионы, догадались снять видео, когда передавали деньги. На кадрах запечатлено, как мужчина пересчитывает купюры, а потом даже дает расписку. Но сколько бы доказательств они ни приводили, мужчина остается безнаказанным.

"Мы ходили в прокуратуру, во все суды, в полицию – никто палец о палец не ударил, чтобы его привлечь. Наоборот, говорят, что мы во всем виноваты сами. А у нас есть аудиозапись, где он говорит, что всех купил" потерпевшая Нагима Битореева.

По словам заместителя начальника Аль-Фарабийского районного отдела полиции Жанибека Турлыбаева неделю назад уголовное дело все-таки было возбуждено.

На данный момент у нас потерпевшими проходит 31 человек. Сейчас мы проводим допросы, следственные действия. То же самое касается человека по имени Аскар. 14 июня возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК "Мошенничество".

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Елена Вебер
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