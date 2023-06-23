Главное к утру: Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, новые болашаковцы и затонувший батискаф

182 казахстанцам присуждена стипендия "Болашак", президент напомнил о необходимости реализации экономических и правовых преобразований наряду с политреформами. И членов экипажа батискафа "Титан" теперь официально считают погибшими. Об этом – в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. Президент подчеркнул необходимость реализации экономических и правовых преобразований наряду с политическими реформами. Правительству и Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено учесть результаты сегодняшнего обсуждения при разработке Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

Болашаковцы

В Астане под председательством госсоветника Ерлана Карина прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, на которой была распределена стипедия "Болашак". По решению комиссии стипендия присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек – в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

Визит премьера Смаилова в Азербайджан

Широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в ходе своего официального визита в Баку. 10 документов подписано по итогам визита Смаилова в Азербайджан.

Индекс старения

В Бюро национальной статистики РК назвали самые молодые и самые "возрастные" регионы страны.

Общественный транспорт

В Алматы хотят отказаться от дизельных автобусов. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев. Он также добавил, что необходимо поменять тарифную политику в городе.

"У нас с 2012 года тариф на перевозку – 80 тенге, он не менялся уже 12 лет, и мы сейчас над этим работаем для того, чтобы мы ввели, как во всем мире, интегрированные тарифы, когда ты можешь пользоваться автобусом, перейти в метро или троллейбусы и так далее, работа по методолгии идет", – сказал он.

По словам акима, эту работу планируется завершить до сентября этого года.

Мировые новости

Членов экипажа батискафа "Титан" теперь официально считают погибшими. В компании OceanGate сделали заявление, в котором говорится, что они считают пятерых человек на борту подлодки потерянными.

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Новости спорта

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Галле. Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа (21-я ракетка мира). За выход в полуфинал казахстанец сразится с девятой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.