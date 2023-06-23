Известные спортсмены поздравили казахстанцев с Международным Олимпийским днем
23 июня в целях продвижения олимпийского движения и популяризации спорта во всем мире отмечается Международный Олимпийский день.
Национальный Олимпийский комитет Казахстана организовал спортивные мероприятия для жителей и гостей столицы: различные игры и эстафетные забеги, выступления брейкдансеров и показательные поединки по тхэквондо и каратэ среди детей разных возрастов.
Мастер-классы для юных участников подготовили именитые атлеты Казахстана – олимпийский чемпион Игр в Лондоне в 2012 году боксер Серик Сапиев, серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит, чемпион мира и Азии по боксу Мерей Акшалов.
"Поздравляю всех казахстанцев с Международным Олимпийским днем! Я всегда рад принимать участие в таких мероприятиях и видеть, как юные спортсмены интересуются олимпийским спортом и стремятся стать чемпионами, хотят встретиться с чемпионами нашей страны. Считаю, что с каждым годом подрастающее поколение все больше и больше выбирает спорт, мы сделаем все, чтобы юные атлеты были лучше нас! Спортивный фестиваль прошел отлично, я получил море положительных эмоций! Спасибо всем, кто пришел разделить с нами эту радость. Всех с праздником!" – прокомментировал Серик Сапиев.
Юные спортсмены поучаствуют в викторине на тему олимпийских видов спорта, а также в эстафете "Веселые старты". А почти каждый желающий может показать свои знания и навыки в спорте и выиграть ценные призы от Национального Олимпийского комитета Казахстана.
"Хочу поздравить всех жителей нашей страны с Международным Олимпийским днем! С каждым годом благодаря Олимпийскому дню и таким акциям все больше и больше мальчиков и девочек обретают мечту стать чемпионом и развевать флаг Казахстана над пьедесталом победы. Я верю в наших детей и очень благодарен их родителям за трепетное отношение к выбору ребенка. Очень радует любознательность детей, активно принимающих участие в викторинах. Приятно осознавать, что спорт в Казахстане так стремительно развивается", – отметил Василий Левит.
Национальный Олимпийский комитет проводит Международный Олимпийский день уже 30-й год подряд.