Известные спортсмены поздравили казахстанцев с Международным Олимпийским днем

В Астане стартовала акция Международного Олимпийского дня – в Триатлон-парке проходит фестиваль спорта, сообщает Zakon.kz.

23 июня в целях продвижения олимпийского движения и популяризации спорта во всем мире отмечается Международный Олимпийский день.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана организовал спортивные мероприятия для жителей и гостей столицы: различные игры и эстафетные забеги, выступления брейкдансеров и показательные поединки по тхэквондо и каратэ среди детей разных возрастов.

Мастер-классы для юных участников подготовили именитые атлеты Казахстана – олимпийский чемпион Игр в Лондоне в 2012 году боксер Серик Сапиев, серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит, чемпион мира и Азии по боксу Мерей Акшалов.

"Поздравляю всех казахстанцев с Международным Олимпийским днем! Я всегда рад принимать участие в таких мероприятиях и видеть, как юные спортсмены интересуются олимпийским спортом и стремятся стать чемпионами, хотят встретиться с чемпионами нашей страны. Считаю, что с каждым годом подрастающее поколение все больше и больше выбирает спорт, мы сделаем все, чтобы юные атлеты были лучше нас! Спортивный фестиваль прошел отлично, я получил море положительных эмоций! Спасибо всем, кто пришел разделить с нами эту радость. Всех с праздником!" – прокомментировал Серик Сапиев.

Юные спортсмены поучаствуют в викторине на тему олимпийских видов спорта, а также в эстафете "Веселые старты". А почти каждый желающий может показать свои знания и навыки в спорте и выиграть ценные призы от Национального Олимпийского комитета Казахстана.

"Хочу поздравить всех жителей нашей страны с Международным Олимпийским днем! С каждым годом благодаря Олимпийскому дню и таким акциям все больше и больше мальчиков и девочек обретают мечту стать чемпионом и развевать флаг Казахстана над пьедесталом победы. Я верю в наших детей и очень благодарен их родителям за трепетное отношение к выбору ребенка. Очень радует любознательность детей, активно принимающих участие в викторинах. Приятно осознавать, что спорт в Казахстане так стремительно развивается", – отметил Василий Левит.

Национальный Олимпийский комитет проводит Международный Олимпийский день уже 30-й год подряд.