В Уральске прошел Международный логопедический форум

В Уральске прошел Международный казахстанско-российский логопедический форум, в котором также приняли участие педагоги-логопеды из Грузии, Узбекистана, Кыргызстана.

Организатором мероприятия выступил Совет деловых женщин Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области совместно с Международной академией "Білім" при поддержке акимата области.

Форум проходил в течение двух дней. Первый день был полностью посвящен практической части обучения, где специалисты-практики делились опытом работы с использованием инновационных технологий и методик в дошкольном образовании. На второй день прошла церемония вручения специальной премии для педагогов, логопедов и психологов "Жыл үздігі".

Среди спикеров форума были специалисты с большим опытом работы из городов Казахстана: Астаны, Шымкента, Уральска, России: Самара, Севастополь, Оренбург, Тольятти, из Тбилиси, Бишкека и Ташкента. Они рассказали о практическом применении современных инновационных методик, новейших логопедических аппаратов и диагностике, методах преодоления заикания у взрослых и детей, криотерапии и многом другом, используемом в работе с детьми.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Сегодня каждый второй ребенок нуждается в психологической, логопедической коррекции, и тема очень актуальна. Отметим, что без определенной государственной поддержки в этом направлении в разных сферах – образовании, медицине, социальном обеспечении – проблема грозится через несколько лет вырасти в серьезную угрозу развитию детей. Поэтому сейчас надо решать все вопросы в этой сфере, так как дети – будущее государства, и их здоровье в приоритете". Председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей ЗКО Ляна Турсынова

Руководитель международной академии "Білім" Дидар Койбагарова отметила, что на уровне республики такое мероприятие проводили на протяжении трех лет и пришли к выводу, что данная проблема вызвала интерес у специалистов из других стран, которые, объединившись на форуме, показали все свои успешные достижения в этой области.

"Форум – хорошая мотивационная площадка для специалистов-логопедов. Практики из пяти стран поделились опытом работы, среди которых были как логопеды, так и детские психологи, дефектологи и другие специалисты, занимающиеся развитием ребенка. Тема логопедии очень актуальна в обществе", – отметила Дидар Койбагарова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Логопед высшей категории из Самары (РФ) Любовь Борисова продемонстрировала запоминающийся мастер-класс "Приемы формирования лексико-грамматического строя речи у детей с моторной алалией на начальном этапе". Ее пациенты – дети с алалией, с тяжелым нарушением речи, которые с огромным трудом усваивают грамматические навыки. Логопед из Шымкента Сакина Абдрахманова работает с детьми, у которых есть речевые дефекты. В ее центре работают десять специалистов по заиканию у детей. На форуме каждый специалист рассказывал о своем направлении в работе, что вкупе дало хороший багаж знаний для будущей работы. Спикеры из Узбекистана даже наглядно продемонстрировали логопедический массаж.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники форума отметили специализацию коллег по странам, например, в России очень хорошо работают с запуском речи, в Казахстане отлично ставят звуки в речи ребенка, в Узбекистане популярен логопедический массаж, показывающий быстрый результат в работе. Среди слушателей форума были как специалисты с большим стажем работы, так и начинающие практики. И каждый охотно делился своими навыками, знаниями и впечатлениями от работы.