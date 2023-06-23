На западе Казахстана установят инновационные пешеходные переходы

На республиканских трассах Западно-Казахстанской области с интенсивным трафиком специалисты "КазАвтоЖола" устанавливают светящиеся "зебры". Это так называемые инновационные пешеходные переходы, которые обустраивают для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Светящиеся "зебры" устанавливают в тех местах, где зафиксирован достаточно высокий поток пеших пользователей: около населенных пунктов, учебных заведений, пунктов медицинской помощи и других.

Световая разметка не заменяет существующую, а дублирует ее при помощи специальных гобопроекторов в темное время суток. Проекция позволяет концентрировать внимание водителей и вовремя заметить переходящих дорогу людей. Данную технологию видно за 100-150 метров. Кроме того, проекционные "зебры" хорошо видны и заметны в непогоду. При плохих погодных условиях автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки.

Как проинформировала пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", на сегодняшний день на автодорогах республиканского значения девяти регионов страны функционируют порядка 30 инновационных пешеходных переходов. Восемь таких переходов планируется установить на территории Западно-Казахстанской области – четыре на участках республиканской трассы Самара – Шымкент, два перехода установят на трассе Атырау – Уральск и два – на трассе Уральск – Таскала.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Что касается строительно-дорожных работ, то на трассах области "Казталовка – Жанибек – гр. РФ" и "Унеге – Бисен – Сайхин" общей протяженностью 245 километров продолжается капитальный ремонт. На все участки мобилизовано необходимое количество людей и техники – это 800 специалистов и 500 единиц спецтехники. В настоящее время на строительных участках работают 4 асфальтобетонных завода и 3 грунтосмесительные установки. На сегодняшний день на 90% завершено строительство мостов и скотопрогонов, проезд транспорта обеспечен на 150 километрах трасс.

"За 2019-2021 годы было уложено 55 километров нового асфальта. За прошлый год построили почти 80 километров дорог. К началу дорожного сезона необходимо было 715 тысяч тонн щебня для завершения работ. С декабря прошлого года и за весь зимний период этого года подрядчики заготовили 313 тысяч тонн, благодаря чему в этом году за один месяц с начала сезона проложили уже 25 километров новой дороги. Это результат подготовительной работы, организованной с начала года. Общая стоимость проекта составляет 80 миллиардов тенге, на дорожно-строительные работы в 2023 году выделено порядка 30 миллиардов тенге. В этом году планируем завершить капитальный ремонт трасс Казталовка – Жанибек – гр. РФ и Унеге – Бисен – Сайхин и открыть дорогу". Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев