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Известного общественника задержали в Кокшетау с наркотиками

Общественника Малика Ахметкалиева задержали с наркотиками в Кокшетау Фото: Instagram/malikakhmetkaliev
Общественника Малика Ахметкалиева, члена общественного совета Кокшетау, задержали по подозрению в хранении наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

Местное издание Kokshetau Asia 22 июня сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что 21 июня сотрудники ОПН УП Кокшетау задержали Малика Ахметкалиева. В кармане его куртки обнаружили пакетик с белым порошком.

"Горожане знают Малика Сабыргалиевича как активного члена общественного совета города, не раз поднимавшего острые и злободневные вопросы", – пишет издание.

В Департаменте полиции Акмолинской области редакции Zakon.kz подтвердили, что 21 июня в Кокшетау по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержали местного жителя 1983 года рождения. Согласно заключению эксперта, изъятое у задержанного мужчины вещество оказалось мефедроном.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК ("Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта"). В тот же день проведено наркологическое освидетельствование задержанного, согласно проведенному экспресс-тесту, в моче обнаружены каннабиноиды", – сообщили в ДП Акмолинской области.

Иную информацию полиция не разглашает в соответствии со ст. 201 УПК РК.

С наркотиками в Казахстане задерживают не только общественников, но и полицейских. Например, в мае сотрудника УП Илийского района Алматинской области задержали в Алматы по подозрению в распространении запрещенных веществ.

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