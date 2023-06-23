Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,62 тенге, евро – 492,38 тенге, рубля – 5,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,36 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 448,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 492,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 448,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,26 тенге, продажи – 5,34 тенге.