Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 июня

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 23 июня 2023 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,62 тенге, евро – 492,38 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,36 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 448,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 492,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,47 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 448,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,26 тенге, продажи – 5,34 тенге.

Читайте также

Можно ли защититься от кибермошенничества и утечки данных – мнения экспертов

Курс доллара практически не изменился на торгах 22 июня

Обзор по крипторынку: Быки удерживают позиции

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
СпецЦОНы переводят на усиленный режим, чтобы успеть до завершения легализации
СпецЦОНы переводят на усиленный режим
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления