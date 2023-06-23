Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 23 июня 2023 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,62 тенге, евро – 492,38 тенге, рубля – 5,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,36 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 448,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 492,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 448,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,26 тенге, продажи – 5,34 тенге. Читайте также Можно ли защититься от кибермошенничества и утечки данных – мнения экспертов Курс доллара практически не изменился на торгах 22 июня Обзор по крипторынку: Быки удерживают позиции

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