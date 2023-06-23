Тренер, помиривший плачущих учеников, восхитил казахстанцев

Мастер спорта международного класса по боксу Мухит Амантаев на странице в Instagram 22 июня 2023 года разместил видео с тренировки. На кадрах ролика тренер помирил двух учеников. Пользователи Казнета активно комментируют публикацию и восхищаются поступком Амантаева, сообщает Zakon.kz.

"Львята мои, будьте добры и милы друг к другу, будьте сильными, будьте хорошими друзьями", – отметил в подписи к видео тренер.

Как оказалось, на одной из тренировок маленькие ученики повздорили и ударили друг друга. Тренер Амантаев решил не оставаться в стороне: после его вдохновляющей речи конфликт был исчерпан.

"Такое в жизни будет происходить часто. Вытирайте слезы и просите прощения", – заявил он малышам.

Ролик, на котором тренер подбадривает подопечных, активно набирает популярность. Пользователи отмечают, что именно такие тренеры и воспитают настоящих спортсменов.

В жизни не встречал еще таких тренеров.

Мощный тренер!

Я б замуж за такого пошла.

Нет слов, восторг. Проявил и педагогичность, и человечность. Браво.

Вот таким должен быть тренер, по крайней мере, именно с малышами.

Настоящий тренер! Олимпийских чемпионов вам!

Какой хороший человек. Здоровья вам и долгих лет жизни.

Как трогательно.

Как отец родной этим двум малышам. И выслушал, и лаской успокоил, и объяснил, что и такое бывает, когда тренируешься. И что самое главное – зла держать не нужно друг на друга.

В Сети просмотры набирает и другой ролик, на котором две девочки из Кыргызстана покорили своей искренностью путешествующую казахстанку.