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Тренер, помиривший плачущих учеников, восхитил казахстанцев

Тренер, помиривший плачущих учеников, восхитил казахстанцев Фото: скриншот видео
Мастер спорта международного класса по боксу Мухит Амантаев на странице в Instagram 22 июня 2023 года разместил видео с тренировки. На кадрах ролика тренер помирил двух учеников. Пользователи Казнета активно комментируют публикацию и восхищаются поступком Амантаева, сообщает Zakon.kz.

"Львята мои, будьте добры и милы друг к другу, будьте сильными, будьте хорошими друзьями", – отметил в подписи к видео тренер.

Как оказалось, на одной из тренировок маленькие ученики повздорили и ударили друг друга. Тренер Амантаев решил не оставаться в стороне: после его вдохновляющей речи конфликт был исчерпан.

"Такое в жизни будет происходить часто. Вытирайте слезы и просите прощения", – заявил он малышам.

Ролик, на котором тренер подбадривает подопечных, активно набирает популярность. Пользователи отмечают, что именно такие тренеры и воспитают настоящих спортсменов.

  • В жизни не встречал еще таких тренеров.
  • Мощный тренер!
  • Я б замуж за такого пошла.
  • Нет слов, восторг. Проявил и педагогичность, и человечность. Браво.
  • Вот таким должен быть тренер, по крайней мере, именно с малышами.
  • Настоящий тренер! Олимпийских чемпионов вам!
  • Какой хороший человек. Здоровья вам и долгих лет жизни.
  • Как трогательно.
  • Как отец родной этим двум малышам. И выслушал, и лаской успокоил, и объяснил, что и такое бывает, когда тренируешься. И что самое главное – зла держать не нужно друг на друга.

В Сети просмотры набирает и другой ролик, на котором две девочки из Кыргызстана покорили своей искренностью путешествующую казахстанку.

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