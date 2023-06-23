Ашимбаев: Казахстан откатился назад в рейтинге прогресса целей устойчивого развития

Спикер Сената Маулен Ашимбаев 23 июня на заседании Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития заявил, что Казахстан продолжает терять позиции в рейтинге прогресса целей устойчивого развития (ЦУР), сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в последние годы в нашей стране отмечается определенный прогресс в реализации повестки устойчивого развития. Утверждены национальные индикаторы ЦУР, предусмотрена их интеграция в систему госпланирования, готовятся добровольные национальные обзоры в области устойчивого развития.



"Тем не менее в рейтинге прогресса ЦУР Казахстан продолжает терять позиции. На днях ООН опубликовала новый доклад, мы откатились примерно на уровень 2020 года. Очевидно, что в сфере устойчивого развития есть вопросы, которые требуют особого внимания для нашей страны. Одна из наиболее острых проблем – это обеспечение водой. Наши южные и западные области уже испытывают дефицит водных ресурсов. Учитывая потребности экономики и рост населения, ожидается, что в ближайшие 15-20 лет водопотребление увеличится в 1,5 раза. При этом объемы поступающей в Казахстан воды сокращаются". Маулен Ашимбаев

Он считает, что Казахстану нужно эффективно управлять водными ресурсами. Он привел пример, что в сельском хозяйстве теряется порядка 50% воды, используемой для орошения.

Другой важной задачей в сфере устойчивого развития спикер Сената назвал сокращение различных форм неравенства.

"Это один из приоритетов повестки справедливого Казахстана, которую мы сейчас реализуем. В нашей стране сохраняется высокая доля населения с низкими доходами. При этом высокий уровень неравенства фиксируется между регионами, между городскими и сельскими жителями. В Туркестанской и Мангистауской областях почти каждый десятый имеет доходы ниже прожиточного минимума. В сельской местности уровень бедности в полтора раза выше, чем в городах". Маулен Ашимбаев

Есть и другие проблемы, которые, по его словам, необходимо решить. Это вопросы экологии, улучшения здоровья граждан, повышения качества образования и так далее.

"Для эффективного достижения национальных ЦУР Парламенту и правительству важно выстроить эффективную совместную работу. Какие задачи мы здесь видим? Прежде всего, важно конкретизировать национальные индикаторы ЦУР до 2030 года. Сейчас формулировки некоторых из них достаточно размытые. Это затрудняет их достижение и проведение соответствующего мониторинга. Кроме того, показатели ЦУР необходимо более четко увязать с бюджетом страны. Этой осенью мы будем рассматривать проект нового Бюджетного кодекса, а также бюджет на следующий год. При рассмотрении этих законов важно было бы учитывать задачи по реализации целей устойчивого развития". Маулен Ашимбаев

Также в предстоящий период стоят задачи по завершению интеграции индикаторов ЦУР с системой государственного планирования. В этом плане важным, по словам спикера Сената, является вовлечение регионов в работу по достижению ЦУР. Маулен Ашимбаев считает необходимым национальные индикаторы детализировать в региональном разрезе.

"Еще одной задачей должно стать информационное продвижение повестки устойчивого развития. Информацией о ЦУР сегодня владеют в основном специалисты на уровне центральных государственных органов. Думаю, в этом направлении нужна целенаправленная информационная кампания. Это позволит привлечь большее количества людей и институтов гражданского общества к реализации целей устойчивого развития. Для повышения эффективности работы по ЦУР необходимо активнее сотрудничать и с международными организациями. Кроме того, члены Парламентской комиссии, как депутаты, могли бы подготовить законодательные инициативы для эффективной реализации политики устойчивого развития в предстоящие годы". Маулен Ашимбаев

Это, по его словам, только часть задач, над которыми предстоит поработать.

К более активным совместным действиям в построении справедливого многополярного мира призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая 8 июня 2023 года на пленарном заседании Международного форума Астана. Генсекретарь ООН подчеркнул, что глобальные лидеры должны работать уже сегодня над достижением ЦУР, реформировать архитектуру диалоговых площадок и участвовать в важных саммитах, посвященных ЦУР.