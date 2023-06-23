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В ЗКО выделили четыре тысячи грантов на обучение в колледжах

В ЗКО выделили четыре тысячи грантов на обучение в колледжах Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанкой области функционируют 34 колледжа, в том числе 24 государственных и 10 частных. Подготовка кадров ведется по 98 специальностям со 107 квалификациями.

Руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования ЗКО Мирас Сапаргалиев отмечает, что в настоящее время в колледжах региона обучаются более 17 тысяч студентов, из них свыше 11 тысяч человек – по государственному заказу.

"На 2023-2024 учебный год утвержден государственный заказ в количестве 4 тысяч человек по 55 востребованным специальностям 80 квалификаций, учитывая потребность в специалистах и их приоритетность в индустриально-инновационном развитии региона. Эти заказы будут размещены в 32 колледжах и областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва".Мирас Сапаргалиев

Ежегодно в области выделяется четыре тысячи грантов для выпускников 9 и 11 классов на бесплатное обучение в 34 колледжах региона. Отметим, что выпускники колледжей владеют большим количеством практических знаний, так как в последние годы государство активно взялось за развитие профессионального технического образования в стране.

В прошлом году колледжам дали академическую свободу, в этом году Министерство просвещения РК сократило перечень специальностей, доступных для заочного обучения в колледжах, а также взялось за подготовку кадров по целевому заказу бизнеса.

"Система профтехобразования претерпевает значительные изменения. К основным изменениям относятся: отмена вступительных экзаменов в колледжи, за исключением педагогических, медицинских специальностей и специальностей, требующих специальной или творческой подготовки. По всем другим специальностям экзамены отменены. То есть, абитуриент сдает документы и все, ждет результатов "битвы аттестатов". Поэтому сейчас выпускникам очень важно получить высокие оценки в аттестате. Специальные или творческие экзамены проводятся комиссиями, созданными при колледжах. Конкурс разделен на 2 этапа. Распределение государственного заказа среди абитуриентов, поступающих на базе 9 класса, будет проходить с 19 по 22 августа, а для выпускников 11 классов – с 22 по 25 августа. Прием в колледжи завершится 31 августа 2023 года. Напоминаем, что прием документов в колледжи начинается с 25 июня текущего года".Мирас Сапаргалиев

Абитуриенты, поступающие на рабочие специальности, проходят собеседование, поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата – участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу. Конкурс проходит по среднему баллу аттестата и профильных предметов, весь процесс автоматизирован. Решение принимает информационная система управления образования, которая распределит абитуриентов по среднему конкурсному баллу.

При подаче заявления можно сразу выбрать до 4-х специальностей и до 4-х колледжей, утвержденных Комиссией по размещению госзаказа.

"Теперь гранты получает не колледж, а абитуриент выигрывает грант и выбирает определенный колледж. После финансирование направляется в выбранный им колледж. За счет этого ожидается повышение конкурентноспособности колледжей", – отметил Сапаргалиев.

В заключении он добавил, что студент, получивший грант, выбирает колледж для обучения, а финансирование идет следом за ним.

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