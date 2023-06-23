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Министр Саясат Нурбек обратился к выпускникам школ: Мечтайте и учите английский язык

Министр Саясат Нурбек обратился к выпускникам школ: Мечтайте и учите английский язык Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 23 июня 2023 года во время праздника "Елорда мақтанышы" обратился к выпускникам школ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, в своем напутствии выпускникам министр подчеркнул, что государство создает все условия для получения качественного образования.

Он уточнил, что у Касым-Жомарта Токаева есть мечта – сделать Казахстан большим исследовательским хабом в Евразии.

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Саясат Нурбек уверен, что среди выпускников есть будущие ученые, сильные специалисты.

"Мечтайте, ставьте перед собой мечту, чтобы не потеряться в повседневных заботах. Второй совет – учите английский язык. Это язык науки, технологий, достижений. Изучение английского языка – сегодня это не дань моде, это уже насущная потребность".Саясат Нурбек

Ранее сообщалось, что Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева. Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране.

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