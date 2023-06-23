Сотворит ли Бублик сенсацию перед "Уимблдоном"

Сильнейший теннисист Казахстана, набирающий опыт на травяном покрытии перед турниром "Большого шлема", сегодня, 23 июня, будет биться за выход в полуфинал.

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Александр Бублик (Казахстан) – Янник Синнер (Италия). АТР 500 Галле, 16:00 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана, занимающий 48 место в рейтинге АТР, давно не радовал фанатов проходом до такой стадии. Но, наконец, он сыграет на покрытии, на котором чувствует себя комфортно. Успех казахстанца в немецком Галле уже успели назвать сенсацией, хотя на самом деле, если она и случится, то как раз на стадии 1/4.

Соперником Бублика станет девятая ракетка мира из Италии Янник Синнер. Они встречались чуть более недели назад, также на травяном турнире. Тогда Синнер остановил казахстанца в двух сетах (6:4, 6:2), не дав ему выйти в четвертьфинал.

Если сравнивать выступление двух теннисистов в Галле, надо признать, что шансы у Бублика действительно есть. Первые два круга, в отличие от Синнера, дались ему без особого напряга. Сначала казахстанец разгромил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1), а затем обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:7, 6:3). Причем оба соперника были выше рейтингом. И если в последнем матче вторую партию пришлось играть с тай-брейком, то в третьей он не отдал ни одного очка на первой подаче.

У Синнера же обе встречи длились по три партии, что не могло его не вымотать. Сначала он не без труда обыграл опытного француза Ришара Гаске (6:3, 5:7, 6:2), а затем прикладывал усилия в противостоянии с соотечественником Лоренцо Сонего (6:7, 6:4, 6:4). Причем оба соперника, наоборот, были значительно ниже его в рейтинге.

Если Бублик на траве чувствует себя, пожалуй, увереннее всего, то Соннер в основной сетке АТР лишь второй раз в карьере выиграл два матча подряд на этом покрытии.

Эксперты Olimpbet считают, что матч может получиться затяжным, так как оба соперника являются неудобными друг для друга – Тот (22.5) Б – 1.85. На то, что Бублик выиграет, предлагаются коэффициенты – 2:0 – 5, 2:1 – 6.2.

Фото: Olimpbet

Даниил Медведев (Россия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания). АТР 500 Галле, 18:40

Медведев, третья ракетка мира, на турнире в Галле посеян под первым номером. Но вот главным фаворитом всего соревнования его можно назвать едва ли. За всю карьеру в АТР он еще ни одного титула на траве не выиграл. Другое дело Баутиста-Агут, который хоть и располагается в мировом рейтинге за пределами топ-20, но трофей на газоне уже имеет.

Теннисисты не раз пересекались в мировом туре, и в противостоянии на таком покрытии между ними счет равный – оба выиграли по разу.

В первом круге в Галле Медведев расправился с американцем Маркосом Хироном (6:4, 6:3), а во втором едва не споткнулся о еще менее низкорейтингового серба Ласло Дьере (6:3, 7:6, 6:3). И в обеих встречах о мощном доминировании россиянина речи не шло.

Баутиста-Агут же, для которого этот турнир первый травяной в сезоне, в предыдущих встречах не отдал соперникам ни сета. Он в двух партиях прошел итальянца Андреа Вавассори (6:3, 6:4) и американца Брендона Накасиму (7:5, 7:6), продемонстрировав великолепную форму и доказав свою неуступчивость на траве.

Аналитики Olimpbet отдают Медведеву небольшое предпочтение в этой встрече, считая, что он может победить за счет класса – П1 – 1.31, П2 – 3.5. Но вероятно, что Баутиста-Агут сможет зацепить один сет, коэффициент на победу россиянина с общим счетом 2:1 – 3.5.

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