Что известно об итогах проверки АО "Озенмунайгаз" и его подрядных организаций

23 июня 2023 года в Актау на площадке Центра общественных коммуникаций Мангистауской области состоялся брифинг, в ходе которого подведены основные итоги проверок специальной рабочей группой АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) и подрядных организаций, сообщает Zakon.kz.

Спикерами выступили заместитель председателя правления КМГ, руководитель рабочей группы Даулетжан Хасанов, начальник отдела экономической и внутренней безопасности КМГ Адиль Атабаев, главный специалист департамента управления человеческими ресурсами КМГ Төлеген Бақдаулет, главный специалист департамента по добыче нефти и газа КМГ Жигер Жокебаев.

Даулетжан Хасанов отметил, что идея комплексной проверки "Озенмунайгаза" на уровне корпоративного центра обсуждалась с 2022 года.

"Мы стали активно работать с профсоюзами дочерних компаний. Только в прошлом году на уровне руководства компании проведено несколько встреч с лидерами и членами профсоюзов ОМГ. В ходе бесед они регулярно поднимали наболевшие проблемы, озвучивали жалобы рабочих. Поэтому комплексная проверка была вопросом времени, а ситуация с работниками компании "БерАли" просто послужила триггером". Даулетжан Хасанов

О составе рабочей группы

Рабочая группа была сформирована из числа более 50 работников КМГ, дочерних и зависимых организаций. В качестве экспертов были привлечены работники Министерства здравоохранения (17), Министерства по чрезвычайным ситуациям (6), Министерства экологии и природных ресурсов (5), Министерства труда и социальной защиты населения (18). Проверка охватила 55 объектов хозяйственной деятельности, в т.ч. 17 производственных структурных подразделений ОМГ, 8 нефтесервисных организаций КМГ и 30 сторонних подрядных организаций.

О выявленных нарушениях

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ОМГ выявлено 118 нарушений и несоответствий, из которых:

по 7 фактам материалы переданы в правоохранительные органы;

по 10 фактам проводятся служебные расследования;

по 101 факту к ответственным лицам будут приняты меры дисциплинарного взыскания.

Представители рабочей группы отдельно остановились на каждом из 7 фактов, которыми далее займутся правоохранительные органы.

Фиктивное трудоустройство и накрутка трудочасов

Так, проведена проверка информации по фиктивному трудоустройству отдельных работников аутстаффинга ОМГ. Предварительная сумма ущерба, причиненного ОМГ, при этом составляет 47 млн тенге.

Также в результате анализа актов выполненных работ по договору ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" за 2022-2023 годы обнаружено завышение норм времени на 311 бригадо-часов или на сумму 27,8 млн тенге, а также невыполнение объемов работ на сумму 69 млн тенге. В итоге выявлена переплата на 97 млн тенге.

Кроме того, в ходе проверки установлены факты нарушений алгоритма трудоустройства в ОМГ, в рамках которого в порядке очереди соискатели обязаны отработать в коммунальных предприятиях города, затем в аутстаффинге ОМГ, после чего, в случае появления вакансии, они переводятся в штат компании. Например, 44 человека, включенные в список акимата для дальнейшего трудоустройства, не числились в списках коммунальных предприятий города (ГКП "ОзенИнвест", ТОО "Таза су" и ТОО "Verity Group"). Материалы по данному вопросу направлены в прокурору Жанаозена.

По итогам проверок выявлено, что из 238 человек, принятых на работу в качестве специалистов узкого профиля, 17 не имели должной квалификации, еще 33 были переведены на другие должности внутри компании в течение короткого времени. Таким образом, возможность трудоустройства в качестве узкого специалиста использовалась как лазейка для попадания в штат.

Фото: kmg.kz

Переданы для проверки компетентным органам и факты трудоустройства в штат ОМГ на основании фиктивных сертификатов об обучении в различных учебных заведениях Мангистауской области.

Кроме того, рабочей группой установлен факт подделки подписей членов комиссии в протоколе Корпоративного учебного центра АО "Озенмунайгаз", который послужил основанием для приема работника на должность инженера по обучению без прохождения процедуры трудоустройства.

Выступая перед журналистами, Төлеген Бақдаулет подчеркнул, что грубые нарушения алгоритма трудоустройства в ОМГ дискредитировали идею соблюдения справедливости, создали основу для подозрений в коррупционных нарушениях и вызвали социальное недовольство среди безработного населения Жанаозена.

Проблемы внутренних коммуникаций

Отдельно спикеры остановились на проблеме слабых внутрикорпоративных коммуникаций в ОМГ. Несвоевременное проведение либо отсутствие отчетных встреч с рабочими коллективами привели к возникновению информационного вакуума, заполняемого недостоверными и дискредитирующими сведениями. Нередко рабочие не информированы о реальном положении дел в компании, не вовлечены в решение ее насущных проблем.

Например, для коллектива ОМГ стала неожиданностью информация о сложном финансовом положении компании.

В связи с этим на сегодня разработан план по повышению культуры внутренних коммуникаций, утвержден график личных встреч руководства компании с коллективом.

Недочеты в производственном процессе

Далее Даулетжан Хасанов рассказал об итогах проверки производственных процессов ОМГ, остановившись на проблемах транспортного обеспечения и подземного ремонта скважин.

В частности, выявлены факты преждевременного ухода с места работы и раннего заезда транспорта в гараж. В ряде управлений за 4 месяца 2023 года количество недоработанного времени достигает около 170 тысяч часов, предполагаемые непроизводительные расходы составили порядка 1,2 млрд тенге. В управлении буровых работ GPS-трекеры установлены на 199 из 205 единиц автотранспортных средств, однако в рабочем состоянии только 70 единиц.

Кроме того, наблюдаются систематические нарушения технологического регламента при проведении работ по подземному ремонту скважин (далее – ПРС).

В стремлении выполнить план бригады ПРС редко проводят такие базовые мероприятия как промывка/очистка забоя и качественное глушение скважин.

Кроме этого, для недопущения остановки скважин не выполняются профилактические и реанимационные работы в межремонтный период.

Отмечается слабая оснащенность ремонтных бригад приемными мостами, превенторами, шаровыми кранами, гидроключами, спайдерами. Все это влияет на надежность и безопасность эксплуатации скважин.

Неисполнение планов и сроков закупок

Выявлены проблемы и в области закупок и снабжения. Так, план закупок на 2023 год на момент проверки был исполнен на 65%, в том числе по товарным позициям на 58%, то есть еще не законтрактованы 42% товарных позиции. Имеются нарушения сроков поставки по 61 законтрактованной позиции. Отменено 14 закупок по работам и услугам из-за низкого качества подготовки тендерной документации.

Основными причинами несвоевременного исполнения являются слабый маркетинг цен на товары, некачественная подготовка технической документации, низкий входной контроль и отсутствие практики выездного контроля за процессом изготовления оборудования.

Также имеется отставание в исполнении законтрактованных позиций. На момент проверки исполнено 36% от годового объема, основная причина — отсутствие контроля за исполнением обязательств, практически нет фактов расторжения договоров из-за неисполнения обязательств.

Все вышеперечисленные факты привели к нехватке товарно-материальных средств, несвоевременности обеспечения производства, росту недовольства в коллективе.

В ходе брифинга спикеры поделились планами по устранению замечаний и нарушений, ответили на вопросы журналистов.

"Как видите, рабочей группой проделана большая комплексная работа. По ряду выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы. Сейчас по конкретным направлениям формируются планы по устранению замечаний. Некоторые из них носят глубинный системный характер. Поэтому их решение потребует времени и серьезных финансовых вливаний". Даулетжан Хасанов

В заключении он отметил, что все эти планы "лягут в основу наших работ совместно с ОМГ на ближайшие несколько лет".